Congo-Brazzaville: Recherche scientifique - 2019, une année des transformations

Le ministre de tutelle, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, a rassuré récemment les cadres, agents et chercheurs évoluant sous lui que les centres de recherches seront transformés en instituts cette année.

Dans sa communication, le ministre a également appelé à adosser, en 2019, la recherche scientifique à la population. En effet, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou a souhaité consacrer le temps à créer les conditions d'une bonne recherche scientifique et les mécanismes de l'innovation technologique en République du Congo. « Je sais que l'année dernière, nous avons créé les conditions pour améliorer la visibilité de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. J'insiste pour qu'en 2019 nous arrivions à bien arrimer la recherche et l'innovation aux besoins du développement national », a-t-il déclaré.

Quant aux chercheurs, il les a conviés à travailler pour l'intérêt de la population. Il était nécessaire, a-t-il rappelé, que les uns et les autres ne restent plus enfermés dans les laboratoires. Selon lui, les découvertes et autres produits de laboratoires doivent servir véritablement à la population et au peuple congolais.

Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou a, par ailleurs, reconnu les efforts fournis en 2018. Il s'agit, entre autres, de la création des conditions de l'opérationnalisation de la gouvernance par la tenue des sessions inaugurales des conseils d'établissements, des conseils scientifiques. Il reste désormais la tenue des commissions de direction. « 2018 a été l'année où nous avons remis sur l'étrier tous les éléments de la gouvernance administrative. 2019 devrait être l'année où on devrait aller vers l'exécution de toute cette panoplie d'éléments administratifs », a souhaité le ministre.

S'agissant de la transformation des centres de recherche en instituts de recherche, il a annoncé que la Cour suprême avait déjà donné ses avis et les projets de textes se trouvent actuellement dans les administrations habilitées. C'est ainsi qu'il a exhorté les agents de ces nouveaux instituts à se mettre véritablement au travail.

Saisissant cette première occasion de l'année, le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique a félicité les agents et cadres qui ont été distingués par le président de la République et promis de fournir des efforts de récompenser l'excellence lors d'une cérémonie de décoration. « Nous avons honoré ceux qui ont été distingués, nous avons dit merci à ceux qui sont partis mais nous devons créer les conditions de la bonne convivialité. Nous avons pensé que certains endroits devraient nous marquer, c'est pour cela que j'ai décidé que certaines salles, certains locaux scientifiques et de l'innovation technologique en République du Congo doivent porter les noms de ceux d'entre vous qui ont marqué la recherche scientifique », a expliqué Coussoud-Mavoungou, demandant aux cadres et agents de lutter contre les antivaleurs et d'œuvrer pour la bonne gestion du patrimoine foncier de la recherche scientifique.