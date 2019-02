Algérie: Ouargla - Lancement d'un projet pilote de gestion des déchets ménagers

Ouargla — Un projet pilote de gestion des déchets ménagers sera lancé dans deux communes de la wilaya d'Ouargla, retenue pour cette opération parmi quatre wilayas du pays par le ministères de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire et celui de l'Environnement et des Energies renouvelables, a-t-on indiqué lors d'une rencontre mardi au siège de la wilaya.

Les communes de Touggourt et Ouargla ont été choisies pour cette "opération pilote" initiée en coordination avec l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ) et visant à un développement global et intégré en matière de préservation de l'Environnement et la mise sur pied d'entreprises contribuant efficacement à l'amélioration de l'image des villes, a-t-on expliqué lors de cette rencontre consacrée à l'amélioration de la gestion des déchets.

L'amélioration de l'attractivité des villes constitue une "action prioritaire" pour le ministères de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, a indiqué le directeur des activités territoriales et de l'urbanisme au ministère, Abdelwahab Bertima, soulignant que l'ensemble des infrastructures et autres exigences urbaines d'aménagement et d'entretien des équipements publics ne suffisent pas, à elles seules, à offrir un cadre agréable au citoyen si elle ne sont pas associées à un cadre de vie salubre.

Il a appelé pour cela à l'accompagnement des collectivités territoriales, à travers l'encadrement et l'aide des wilayas et des communes, pour la mise en place d'un système de gestion nouveau garantissant l'amélioration continuel du service public.

L'inspectrice générale du ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables, Samira Hamdi, a affirmé que ce projet pilote entre dans le cadre de la stratégie nationale de gestion intégrée des déchets et leur valorisation, ainsi que l'appui aux collectivités locales dans ce sens, à travers des formations dans le domaine de la gestion des déchets, depuis la collecte jusqu'à leur traitement.

Il s'agira, dans une première phase, d'effectuer un diagnostic approfondi du processus de gestion des déchets dans la commune d'Ouargla par des spécialistes de l'Agence allemande de coopération internationale et de l'Agence nationale des déchets, et de la mise en place de comités d'orientations au niveau local œuvrant à la sensibilisation, la formation et le contrôle afin de garantir l'efficience du nouveau plan, a révélé le représentant de l'Agence GIZ, Ahmed Fekkiri, lors de la présentation du projet.

Le wali d'Ouargla, Abdelkader Djellaoui, a estimé, de son côté, que le projet allait contribuer à l'amélioration certaine de la gestion des déchets ménagers au niveau des communes de Touggourt et Ouargla, à travers des procédés scientifiques et modernes d'exploitation des déchets et leur rentabilisation.

La réussite de ce programme nécessite une "forte volonté", surtout de la part des assemblées populaires communales, par la mise en place de plans étudiés visant à parvenir à l'étape de recyclage des déchets et l'exploitation de leurs revenus, en mobilisant les moyens humains et matériels nécessaires, mais aussi les médias et les réseaux sociaux pour l'ancrage d'une culture environnementale chez le citoyen et sa sensibilisation sur l'importance des opérations de tri et de recyclage, a-t-il ajouté.

Outre Ouargla, les trois autres wilayas retenues pour ce programme Pilote sont Tlemcen, Jijel et Oum El-Bouaghi, a-t-on fait savoir lors de la rencontre.