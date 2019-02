Algérie: Arrestation de 63 orpailleurs à Tamanrasset et Djanet (MDN)

Alger — Des détachements de l'Armée nationale populaire ont intercepté lundi à Tamanrasset et Djanet 63 orpailleurs et saisi 28 sacs de mélange d'or brut et de pierres, indique mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'Armée nationale populaire ont intercepté, le 04 février 2019, lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset/6ème Région militaire et Djanet/4ème RM, soixante-trois (63) orpailleurs et saisi neuf (09) véhicules tout-terrain, 33 groupes électrogènes, 29 marteaux piqueurs, 28 sacs de mélange d'or brut et de pierres ainsi qu'un camion chargé d'une importante quantité de matériaux de construction", précise la même source.

Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont saisi 114 kilogrammes de kif traité à El-Bayadh/2ème RM et 4 088 unités de différentes boissons à Biskra/4ème RM et ont également arrêté à Tébessa/5ème RM, un individu en sa possession un fusil de chasse, une quantité de munitions et 300 grammes de kif traité".