Algérie: Pour la promotion de la formation syndicale en milieu professionnel

- Les participants à une journée d'études sur l'activité syndicale, tenue mardi à Adrar, ont plaidé pour la dynamisation de l'activité syndicale et la promotion de la formation syndicale en milieu professionnel.

La formation syndicale en milieu professionnelle afin de promouvoir l'action syndicale dans les différents secteurs, et l'importance d'une "révision" des textes régissant l'activité syndicale en Algérie, ont été soulignées par les intervenants à cette rencontre intitulée "les mutations politiques et la problématique de l'action syndicale en Algérie", organisée par le département des sciences politiques, en coordination avec le laboratoire de Droit et de développement local, de l'Université d'Adrar.

Abdelkader Helli (Université d'Adrar) a estimé que les conditions et conjoncture dans lesquelles ont été créées les syndicats par le passé, diffèrent des conditions sociopolitiques actuelles de l'Algérie, d'où le besoin d'une "révision globale" des différents textes juridiques afin de les adapter à l'action syndicale de l'étape actuelle, notamment dans le secteur économique privé.

Pour sa part, Ramdane Zebiri (Université d'Adrar) a évoqué les divers modes d'action syndicale, développés selon la philosophie de chaque syndicat, mettant en exergue la nécessité de "développer la pratique syndicale", en adéquation avec l'ouverture politique que connait le pays.

Les intervenants ont également insisté sur l'amélioration des canaux de communication et de dialogue avec les pouvoirs publics, la consolidation et la valorisation de la pratique syndicale, la promotion de la coopération internationale et régionale avec les entités syndicales et la recherche de mécanismes de solidarité travailliste.

Ils ont aussi abordé plusieurs thèmes relatifs au "Droit syndical dans le Droit international et la législation algérienne", "le cadre socio-organisationnel du syndicat", "la naissance et l'évolution du mouvement syndical en Algérie" et "l'impact des mutations politiques sur le mouvement syndical en Algérie".