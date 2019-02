Soudan: Le Président de la RCA confirme sa vlonté d'appliquer l'Accord de Paix et de Réconciliation

Khartoum — - Le Président de la République Centrafricaine (RCA), Faustin-Archange Touadéra, a confirmé que son gouvernement est prêt à mettre en œuvre l'Accord de Paix et de Réconciliation signé Mardi dans la Salle de l'Amitié à Khartoum, indiquant que cet Accord contribuerait à instaurer la Paix et à mettre fin aux Souffrances endurées par le Peuple de la RCA.

S'adressant à la Cérémonie de signature de l'Accord de Paix et de Réconciliation entre le Gouvernement Centrafricain et les Groupes Armés Centrafricains, dans la Salle de l'Amitié, il a exprimé la Gratitude du Peuple de la RCA pour les efforts déployés par le Maréchal Omer Al-Bashir, Président de la République, et son patronage de cet Accord, en soulignant les liens Historiques et Sociaux entre les Peuples des deux pays et a le Grand Soutien que cet Accord trouve de la part des Partenaires Régionaux et Internationaux.

Touadéra a déclaré que sans les efforts de l'Union Africaine (UA), des Nations Unies, des Pays Voisins et de l'Union Européenne (UE), cet Accord n'aurait pas été conclu et a appelé les Groupes Armés à rentrer à Bangui en vue de mettre en œuvre l'Accord sur le Terrain.

Le Président Centrafricain a indiqué que depuis son entrée en fonction en Mars 2016, la Paix et la Réconciliation constituaient son Objectif Principal, estimant que la Paix est le Seul Choix Possible pour les Peuples de la RCA et appelait à l'abandon du Discours de la Haine et de l'Exclusion. "Il est temps d'ouvrir une nouvelle page pour une vie Décente pour le peuple de la RCA"

Le Président de la RCA a remercié les Présidents Soudanais, Camerounais, Gabonais, Rwandais, Guinéen et Congolais pour leur Soutien Constant à son pays afin qu'il poursuive la Voie de la Réconciliation, et de la Paix en RCA.