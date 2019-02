Tunisie: Opportunités pour les investisseurs français

A noter que les principaux atouts de la Tunisie sont les suivants : une destination favorable aux investissements directs étrangers (IDE), une position géostratégique, une ouverture sur plusieurs marchés, des ressources humaines qualifiées. Les investisseurs peuvent profiter de tous ces atouts pour créer des projets compétitifs et à forte valeur ajoutée.

Délais de livraison rapides

Mieux encore, les secteurs porteurs en Tunisie sont nombreux et diversifiés. Les investisseurs peuvent fructifier leurs capitaux en optant pour l'un de ces secteurs, dont celui des composants automobiles. Parmi les atouts de ce secteur, on peut citer sa proximité géographique et les délais de livraison rapides, sa forte notoriété, surtout en Europe, et la présence de grands équipementiers, tels que PSA Groupe, Hutchinson, Faurecia, Valeo, Leoni, Kromberg&Schubert, Actia et autres.

Un autre secteur compétitif et à forte valeur ajoutée, à savoir celui des composants aéronautiques. La Tunisie dispose d'une plateforme industrielle intégrée, dédiée exclusivement à l'aéronautique, ainsi que d'un centre d'excellence dans les métiers de l'industrie aéronautique et des activités à haute valeur ajoutée assurées par de grandes entreprises, tels que Stelia, Zodiac Aerospace, Altran, Latecoere et Mecahers.

Le secteur du numérique occupe, lui aussi, une place de choix dans le paysage économique tunisien. Ainsi, une infrastructure IT conforme aux normes mondiales est disponible, ainsi que des locaux Class A, bande passante internationale de 220 Gb/s, et la présence de grandes multinationales, tels que Ardia, Sagemcom, Teleperformance et Sungard. Le tissu des activités informatiques de haut niveau peut se consolider à la faveur de nouveaux investissements étrangers qui peuvent saisir les opportunités offertes.