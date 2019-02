Angola: Le PR privilégie la coopération avec la RDC

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a indiqué mardi que la coopération dans les domaines de la sécurité et de l'économie avec la République démocratique du Congo (RDC) était une priorité.

João Lourenço s'exprimait lors d'une conférence de presse avec son homologue de la RDC, Felix Tshisekedi, tenue dans le jardin du Palais présidentiel à Luanda, à l'issue d'un entretien privé.

L'homme d'État angolais a souligné que les deux pays ne pouvaient négliger la sécurité de la vaste frontière commune (plus de 2.500 km), et a suggéré des accords dans les domaines de la sécurité, de l'ordre public et de la migration.

João Lourenço espère que les deux pays passent d'anciennes intentions à des projets concrets.

Selon le président angolais, si les "énormes ressources minérales" sont exploitées avec des investissements réciproques dans les deux pays, le taux de chômage peut réduire.

Il a évoqué la nécessité de réorganiser les échanges commerciaux, en général, et le commerce transfrontalier, en particulier.

Il a exprimé son intérêt pour discuter et négocier l'approvisionnement en énergie électrique les provinces angolaises de Cabinda et du Zaire et d'autres régions frontalières, à partir de la RDC.

L'homme d'État angolais propose de mieux exploiter les chemins de fer de Benguela (CFB) et le port de Lobito, afin de faciliter l'exportation des minerais du Katanga vers les marchés internationaux et d'ouvrir des portes aux importations en RDC.

João Lourenço a souligné que les deux pays pouvaient partager leurs expériences afin de surmonter les problèmes d'infrastructures, d'électrification, d'industrialisation et du chômage.

Le président angolais estime que les deux pays avaient beaucoup à offrir l'un à l'autre, avec des gains réciproques et permettant de relever de nombreux défis communs.

Il s'agit de la première visite à l'étranger de Felix Tshisekedi, après son investiture au poste de président de la RDC le 24 janvier dernier.

Felix Tshisekedi, cinquième président de la RDC, âgé de 55 ans, est le leader de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), le plus grand et le plus ancien parti d'opposition en République démocratique du Congo.