Angola: Arrivée du Président de l'Italie en Angola

Luanda — À l'invitation du Président de la République d'Angola, João Lourenço, le Président de la République italienne, Sergio Mattarella, est arrivé mardi à Luanda pour une visite d'Etat de 48 heures.Afficher plus

Le programme officiel de la visite comprend, entre autres activités, une réunion privée mercredi avec le Chef de l'État angolais, ainsi que des conférences de presse et un déjeuner officiel.

Le dernier jour de sa visite, jeudi, le Président Sergio Mattarella participera à une séance solennelle spéciale à l'Assemblée nationale, au cours de laquelle il aura l'occasion de s'adresser aux députés de la Nation.

L'Angola et l'Italie entretiennent des relations d'amitié et de coopération dans divers domaines, tels que la défense et la sécurité internationales. Les deux pays collaborent dans des opérations humanitaires et de maintien de la paix, de déminage et d'assistance médicale et médicale.

L'Angola est maintenant le troisième partenaire commercial de l'Italie en Afrique subsaharienne. En 2013, la valeur totale des chiffres d'affaires entre les deux pays s'élevait à 891 millions d'euros, dont 348 millions euros via les exportations italiennes.