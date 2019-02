Congo-Kinshasa: Promotion et défense des droits des PVH - Me Pindu Patrick invité à Pretoria et en Australie

Oui ! Me Pindu Patrick est et reste parmi les défenseurs patentés des droits des personnes vivant avec handicap tant en République démocratique du Congo, en particulier et, en Afrique centrale, en général. Pour Preuve, il est l'invité de marque de la Faculté de Droit et Sciences Politiques de l'Université de Pretoria, en Afrique du Sud.

C'est ce samedi 09 février 2019 qu'il va intervenir sur l'expérience des pays de l'Afrique Centrale dans la mise en œuvre de la Convention Internationale relative aux Droits des PVH et Son Protocole Facultatif. Toujours sollicité à l'étranger, Pindu Patrick, Coordonnateur de la Fédération nationale des associations des personnes vivant avec handicap du Congo (FENAPHACO) et Directeur exécutif du Forum des défenseurs et des organisations des personnes handicapées en Afrique Centrale (FOPHAC), sera également l'invité du Ministère de la coopération au développement de l'Australie où il interviendra, le mercredi 13 février 2019, au Parlement Australien à Sydney sur l'évaluation des Engagements internationaux des pays de l'Afrique centrale en matière de protection et promotion des droits des PVH.

Bien plus, le lundi 18 février 2019, au centre international Nelson Mandela de Johannesburg devant l'Assemblée des Ministres de Budget et Finances des pays de la SADC, en sa qualité de 1er Vice -président de la SAFOD en charge de l'administration et Finances, Me Pindu Patrick défendra le Projet de Budget des Organisations des Personnes vivant avec Handicap de la SADC. Une occasion pour cet activiste des droits de l'homme, en général et des personnes vivant avec handicap, en particulier, de ressortir une série de problèmes majeurs auxquels tous les pays de la sous-région sont confrontés en ce qui concerne la protection des personnes handicapées.

En effet, les préjugés négatifs vis-à-vis des personnes handicapées qui, dans les situations extrêmes, poussent les familles à laisser mourir leurs enfants handicapés, sont malheureusement encore trop répandus et doivent être combattus.

A ces différentes assises, Me Pindu-di-Lusanga Patrick, aura à interpeller les consciences des décideurs tant africains qu'internationaux à contribuer à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées et à l'autonomisation des femmes par l'accès aux structures sociales de base d'éducation et l'augmentation de leur pouvoir économique. Au fond, ça sera une opportunité, non seulement de brosser l'état des lieux de la question des personnes vivant avec handicap, mais, aussi, de faire un plaidoyer afin d'apporter un changement au niveau des politiques par le respect de différentes conventions internationales relatives aux droits des personnes vivant avec handicap.