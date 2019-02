Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - DCMP s'impose face à Maniema Union

Après leur défaite contre V.Club et le résultat d'égalité décevant contre Don Bosco, les Immaculés de Kinshasa avaient bien l'obligation de se relancer à domicile, lors de la 18e journée, par une victoire afin de maintenir leur troisième place au classement du championnat national de football. Et ils l'ont fait en venant à bout de leur adversaire par deux buts à zéro.

Ricky Tulengi a inscrit les deux buts de la partie, d'abord à la 69e mn puis à la 90+4e mn, offrant une victoire tant attendue à Daring Club Motema Pembe (DCMP) qui n'avait plus gagné depuis deux matchs. En effet, cette équipe avait été surplombée par V.Club par trois buts à un, avant de frôler à domicile la défaite face à Don Bosco (un but partout).

A la recherche d'une victoire pour booster le moral de son groupe, le coach italien, Andrea Agostinelli, a placé pour ce match du 30 janvier, au stade des Martyrs de Kinshasa, le gardien de but togolais Agodjoidrissa dans les perches. Amale Mukoko, Mbomba Mutu, Baka Inonga alias « Varane » et Kayembe Ndotoni ont été titularisés en défense. Le milieu de terrain s'est composé de Zulu Mutumosi, Junior Mbele et Arsène Loko. Le trio d'attaque a été constitué d'Andrea Agostinelli, Bossu Nzali (transfuge d'AC Rangers de Kinshasa), Ricky Tulengi et de Vinny Bongonga. Le gardien de but international congolais de Brazzaville Barel Muko, Alongo Serby, Luanyi Kakula, l'Ivoirien Junior Koné ainsi que les Nigérians Peter Kolawole et Ogbona Godefroid ont débuté la partie sur le banc des réserves.

Du côté de Maniema Union, l'entraîneur Birindwa Cirongozi a fait confiance à Bukasa Mangala pour garder les buts. Le quarto de la défense du club de Kindu s'est constituée de Bonaventure Mbuka, Mapumba Katomba, Nlandu Puati (transfuge de V.Club) et Abedi Masudi. Au milieu de terrain au coup d'envoi, il y a eu Mbiyeye Bisamuna, Basiala Amongo et Likwela Yelemaya. Et en attaque, on a reconnu Kilangalanga Pame, Ngimbi Mvumbi et Masamba Kiala. Ceux qui ont été sur le banc des réserves au coup d'envoi sont Mutuabo Manala, Moseli Monzale, Sefu Masumbuko, Bienvenu Cirongozi, Shabani Tchitemayi, Mulungula Wilondja et Baoyi Moyombe (transfuge de V.Club). Avec ce succès, DCMP porte le nombre de ses points à trente-quatre, confortant sa troisième place au classement.

Le 31 janvier, toujours au stade des Martyrs, l'AS Nyuki a battu l'AS Dragons/Bilima par deux buts à un, en 18e journée. Mamba Mukombozi a ouvert la marque à la 9e mn. Mbala Mungondo a égalisé pour les Monstres de Kinshasa. Mais Joël Lukusa a marqué à la 19e mn le second but des Abeilles de Butembo, dans la province du Nord-Kivu.

Signalons-le, DCMP n'a pas pu effectuer le déplacement de Bunia où il devrait affronter, le 2 février, au stade Amani du chef-lieu de la province d'Ituri, le club local de Mont Bleu en match comptant pour la 19e journée. La délégation des Immaculés n'a pas pu avoir un vol pour Bunia. La Ligue nationale de football communiquera certainement aux deux clubs une nouvelle date pour cette rencontre.