Congo-Kinshasa: Littérature - L'ouvrage « Fétiche dans la poche, arme à la main » à la foire du livre de Bruxelles

L'auteur, Brice Patrick Ngabellet, est invité à prendre part à l'évènement culturel qui se tiendra du 14 au 17 février, dans la capitale belge. Il présentera son roman paru aux éditions Mon Petit Éditeur.

La Foire du livre de Bruxelles est un événement très dynamique où les éditeurs et leurs auteurs ont l'occasion de proposer des animations sur l'une des nombreuses scènes thématiques. Créée en 1969, elle est devenue un événement culturel majeur au cours duquel les dédicaces, les rencontres et expositions sont au rendez-vous.

La foire compte également deux espaces fort appréciés du grand public : le Comix factory, où l'on découvre de véritables spectacles multimédias, et le Jardin des gourmandises, espace consacré à la cuisine, où les plus grands chefs cuisinent en direct.

Brice Patrick Ngabellet présentera son ouvrage de cent quarante-quatre pages, dans lequel il relate le récit de François Leta, un brillant étudiant parti pour faire ses études de philosophie à Moscou. De retour au pays après plusieurs années, François Léta ne reconnaît plus son pays, particulièrement son village. Il retrouve un univers irritant, rongé par l'anarchie, le sexe, la drogue, le fétichisme et le maniement des armes.

Les femmes paient un lourd tribut à cette évolution déliquescente des mœurs dans ce pays où elles sont astreintes au silence, déshéritées, bâillonnées par la coutume ancestrale et enfermées dans les cases, comme des prisonnières, lorsqu'elles perdent un mari. Ces agissements agacent profondément François.

Il cherche un emploi d'enseignant mais, les portes lui sont fermées. Les administrations ne fonctionnent quasiment plus à cause des violences, certaines écoles sont fermées jusqu'à nouvel ordre, les salles de classe sont devenues des états-majors des milices privées. Les quelques rares lycées qui sont ouverts ne recrutent plus d'enseignants. Le jeune François se met à pratiquer la pêche pour vivre, en attendant de trouver un emploi, et regrette toutes ses années d'études à Moscou. Ses rêves brisés par la guerre l'attristent...

Né au Congo-Brazzaville, Brice Patrick Ngabellet est romancier, écrivain franco-congolais. Diplômé de l'Institut des technosciences de l'information et de la communication de Montpellier III et en sciences et techniques de la communication à l'université Marien-Ngouabi, il travaille dans le domaine de la communication en France. Il est l'auteur de "Totem du roi".