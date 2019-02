Congo-Brazzaville: Enseignement général - Fin de la phase pilote de mise en route des enseignants finalistes

Au total, plus de mille nouveaux enseignants ont été affectés sur toute l'étendue du territoire national, dans le cadre de la convention signée le 27 septembre 2018 par le gouvernement et la Coordination des diplômés des écoles professionnelles de l'enseignement.

Avec plus de quatre cents nouveaux enseignants déployés, le Pool, dernière étape de la politique mise en place par le gouvernement, est le département qui a reçu un plus grand nombre des jeunes sortis des écoles de formation. De quoi réjouir son directeur départemental de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Auguste Bidzouta. « Nous avons reçu plus de quatre cents finalistes sortis des écoles de formation. Nous sommes satisfaits, même si le déficit n'est pas totalement comblé, c'est un pas significatif qui est franchi », a-t-il indiqué.

En effet, le déficit en personnel enseignant est criant dans plusieurs établissements du Pool, surtout à cause des crises sociopolitiques contraignant des commis de l'Etat d'abandonner leur poste de travail dans de nombreuses sous-préfectures. Selon Auguste Bidzouta, la répartition dans les différents établissements est faite selon les besoins. « Nous avons affecté ces enseignants dans toutes les circonscriptions scolaires, tenant compte de leur taille respective. Toutes les circonscriptions scolaires ont été servies », a-t-il assuré.

Outre le Pool, les autres départements ont aussi reçu des enseignants finalistes devant exercer dans les écoles maternelles et primaires, les collèges et lycées. C'est le cas des Plateaux (185), la Sangha (50), le Niari (62), la Likouala (72), la Cuvette ouest (50), Pointe-Noire (88), Kouilou (35), Bouenza (88) et Lékoumou (36).

Notons que conformément aux accords passés entre les deux parties, 4 160 finalistes des écoles professionnelles de l'enseignement devraient être affectés cette année à travers le pays. Le but est de réduire au moins à 30% le déficit déploré depuis quelques années dans les écoles publiques. Mais dans un premier temps, 2 950 finalistes ont été déployés, en attendant la signature de la liste additive par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation.