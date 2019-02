Congo-Kinshasa: Cinéma - « Les relégués » en première congolaise à l'Espace Bomoko Connexion

La projection initiale au pays du nouveau documentaire de Nolda Di Massamba, un court métrage tourné à Matadi, est programmée le 16 février à Kinshasa, dans la commune de Bandalungwa.

Le film "Les relégués, Bana Nkole", rétabli dans son contexte historique, a pour toile de fond le récit de Simon Kimbangu. En effet, les relégués auxquels se réfère ce documentaire de quarante-trois minutes ne sont autres que les anciens disciples du « prophète » qui, de 1921 à 1957, « furent emprisonnés puis relégués, dispersés dans toutes les provinces du Congo belge ». Pour la réalisatrice Nolda Di Massamba, ce film participe à un devoir de mémoire car, cette cinéaste congolaise vivant en France est née de l'union d'enfants d'anciens disciples relégués. Pour le réaliser, elle a donc dû revenir sur les traces familiales à Matadi, dans le Kongo central, en vue de lever le voile sur l'histoire de feu Simon Kimbangu et d'en savoir plus sur « ce qui dérangeait le gouvernement d'occupation belge de l'époque » .

Descendante de disciples du « prophète et témoin contemporain de l'histoire du Congo », Nolda Di Massamba est aussi dans une quête personnelle qui la mène à la recherche des origines du Kimbanguisme. Pour ce faire, elle se décide de rencontrer la famille de maman Kizinga Fuisa Elisabeth dont le défunt époux, Sebua Esaïe Lutete, très connu pour ses pouvoirs mystiques, reprit le flambeau de Kimbangu à son retour à Matadi. Là, elle recueille « les fragments de la vie de Kimbangu et ses prophéties » mais reste perplexe face à « plusieurs récits qui s'opposent ». Elle constate que d'une part, « la famille biologique s'est appropriée l'histoire authentique » de Simon Kimbangu et, de l'autre, « les relégués ne reconnaissent pas l'église kimbanguiste ».

Pour la réalisation de son documentaire, Nolda se dit mue par le désir de connaître la vérité sur l'histoire qui lui a été racontée. Son film s'emploie, dit-elle, à « donner un éclairage - à travers les prophéties de Kimbangu - sur l'actualité historique, politique de la RDC ». Elle parle carrément « d'un engagement sincère et véritable dans le but d'apporter la lumière sur un homme exceptionnel qui a accepté de souffrir et mourir pour sauver son peuple ». À ce titre, elle estime « inacceptable que son nom ne soit pas respecté ! ».