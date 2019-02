Congo-Kinshasa: Gouvernorat de Kinshasa - Qui succédera à André Kimbuta ?

La ville capitale connaîtra, dans les prochains jours, précisément le 27 mars, son nouveau gouverneur et vice-gouverneur, au terme du scrutin qui sera organisé au sein de l'Assemblée provinciale.

Le dépôt des candidatures s'étant clôturé le 5 février, il appartiendra à la Commission électorale nationale indépendante (Céni) d'examiner et de traiter les différents dossiers sur sa table pour ne retenir que ceux qui seront conformes aux exigences de la loi électorales. Dans les états-majors des partis et regroupements politiques intéressés par le poste hautement stratégique de gouverneur de Kinshasa, l'on ne jure que par le plébiscite des candidats désignés à l'image du PPRD et de l'UDPS, les deux partis les mieux représentés à l'Assemblée provinciale de la ville.

Autant dire que la lutte s'annonce âpres entre les différents candidats qui se bousculent au portillon. L'UDPS qui, déjà, a dans son escarcelle la présidence de la République, veut réitérer l'exploit en s'adjugeant également l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa. Le parti de l'actuel chef de l'Etat mise sur un de ses cadres, Laurent Batumona, ressortissant de l'ex- Bandundu, au poste de gouverneur avec pour colistier Gérard Mulumba, l'élu de Kingabwa, qui n'a jamais renoncé à son ambition de gérer cette ville. Selon certaines indiscrétions, les deux devaient harmoniser leurs vues, sous l'arbitrage du parti, étant donné que Gérard Mulumba était, au départ, partant pour une candidature à la tête du gouvernorat de Kinshasa.

Qu'à cela ne tienne. L'ancien pensionnaire de l'ex-prison de Makala et tout récemment bénéficiaire de la grâce présidentielle était bien obligé de revoir ses ambitions à la baisse. Aux dernières nouvelles, un autre candidat à la course, Adam Bombole, dont le fauteuil de gouverneur lui avait échappé de justesse en 2007 au profit d'André Kimbuta, a décidé de se désister au profit du ticket Batumona-Gérard Mulumba. En tant qu'un des soutiens à Félix Tshisekedi pendant les élections, il juge inconcevable de concurrencer l'UDPS sur ce terrain.

Du côté du PPRD, apparemment, le choix aurait été rendu difficile au regard de la multitude des candidatures à gérer. Magloire Kabemba et Gentiny Ngobila s'affichent déjà comme virtuels candidats de l'ancien parti au pouvoir, à côté d'autres postulants. Si le premier peut se prévaloir d'une certaine expérience pour avoir longtemps évolué à l'ombre d'André Kimbuta et surtout d'avoir été un des géniteurs de la direction générale des recettes de Kinshasa, le second part avec un handicap sérieux : les incidents ayant émaillé le processus électoral à Yumbi, dans la province de Maï Ndombe, où il fut gouverneur. Deux communautés locales s'y sont affrontées occasionnant mort d'hommes et de nombreux déplacés. D'autres personnalités telles que le jeune entrepreneur Déo Kassongo pourront tout aussi jouer les trouble-fêtes durant ce scrutin au regard des idées innovantes dont elles sont porteuses et qu'elles entendent mettre au service de la ville en vue de booster son développement.

Au-delà de l'enjeu électoral, il y a lieu de noter que le prochain gouverneur de Kinshasa aura à faire face à de nombreux défis. De la gestion efficace des déchets ménagers, l'une des causes de l'insalubrité, au délabrement des infrastructures de base (routes, écoles, hôpitaux, etc.) en passant par la faible desserte en eau et électricité, la multiplicité des taxes et quittances, l'insécurité, les difficultés de transport ..., tout porte à croire que la tâche ne sera pas facile pour le successeur d'André Kimbuta. Ce dernier devra faire preuve d'efficacité, d'imagination et d'engagement patriotique pour transformer Kinshasa et en faire une mégalopole attractive susceptible de générer de nouveaux partenariats porteurs.