Angola: Le Président de la RDC quitte Luanda

Luanda — Le Président de la République démocratique du Congo (RDC), Felix Tshisekedi, a quitté ce matin (06) Luanda, après avoir effectué une visite officielle et de travail dans notre pays, son premier voyage à l'étranger depuis son investiture le 24 janvier.

Félix Tshisekedi, qui est venu en Angola à l'invitation de son homologue angolais, a été reçu au Palais présidentiel par João Lourenço, avec lequel il a tenu une réunion privée, suivie d'un déjeuner officiel et d'une conférence de presse conjointe.

Felix Tshisekedi a remporté les élections générales en RDC avec 38,57% des voix, contre 34,83% pour Fayulu et 23,84% pour Emmanuel Ramazani Shadary, dauphin du Gouvernement, et a été confirmé le 20 janvier 2019 par la Cour constitutionnelle locale.

Né à Léopoldville (aujourd'hui Kinshasa) le 13 juin 1963, il devient le cinquième Président de ce pays. Il est le dirigeant de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), jusqu'alors le plus grand et plus ancien parti d'opposition de ce pays voisin.

Fils du feu Étienne Tshisekedi, trois fois premier ministre de l'ex-Zaïre et chef de l'opposition, Félix Tshisekedi a été le candidat du parti UDPS aux élections générales de décembre 2018, ayant récemment nommé son partenaire de coalition, Vital Kamerhe, son chef de cabinet.

Les Républiques d'Angola et Démocratique du Congo sont membres de la SADC et de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs (CIRGL), qui coopèrent dans divers domaines depuis plus de deux décennies.

Lors de la conférence de presse, le Président Felix Tshisekedi a annoncé pour le premier trimestre de cette année la tenue de la prochaine session de la Commission mixte Angola-RDC dans la capitale congolaise, Kinshasa.

La réunion de la commission mixte entre les deux pays était prévue pour février 2018, ce qui n'a pas eu lieu.

Selon le Président de la RDC, le soutien de l'État angolais est fondamental pour la stabilité de son pays.

"Nous voulons collaborer dans tous les projets et domaines", a déclaré Felix Tshisekedi, qui a choisi l'Angola comme premier pays à visiter après son investiture.

Il a informé avoir invité le Chef de l'Etat angolais à participer aux funérailles de l'ancien chef de l'opposition congolaise, Etienne Tshisekedi, décédé en février 2018 à Bruxelles (Belgique), où ses restes sont restés.

Dans le cadre du renforcement des relations bilatérales, les deux États ont signé à Cabinda le 18 juillet 2018 un accord-cadre de coopération dans le domaine de l'énergie, qui permettra de réaliser la construction de la ligne de transport d'énergie à 220 KV, du barrage d'Inga à cette province septentrionale de l'Angola.

Les signataires de l'accord étaient les ministres angolais de l'Energie et de l'Eau, João Baptista Borges, et de l'Energie et Ressources hydriques de la République démocratique du Congo (RDC), Ingele Ifoto.