Ile Maurice: Rapport Lam Shang Leen - Le torchon brûle entre Raouf Gulbul et son neveu

Me Raouf Gulbul, dont le nom a été cité devant la commission d'enquête sur la drogue, a fait une virulente sortie contre son neveu Riaaz Gulbul. Dans un contre-affidavit déposé en Cour suprême hier, lundi 4 février, il a allégué que son neveu l'a escroqué à plusieurs reprises alors qu'il était un employé de son étude. La demande de révision judiciaire a été appelée hier devant le chef juge Kheshoe Parsad Matadeen et a été renvoyée au 25 février.

Me Gulbul n'y est pas allé avec le dos de la cuillère pour attaquer de front son neveu, dans un document de 100 paragraphes. L'avocat a tenu à réfuter les allégations de ce dernier portées contre lui. Il a soutenu que Riaaz Gulbul est un «habitual criminal» notoire et une personne d'un mauvais caractère. Il a ajouté que son neveu a été poursuivi pour escroquerie à plusieurs reprises devant le tribunal de Port-Louis et la cour intermédiaire.

Le candidat battu précise l'avoir licencié pour avoir admis par écrit qu'il avait volé de l'argent de son bureau et empoché de l'argent qui lui avait été remis par ses clients. Il indique que le président de la commission d'enquête et ses deux assesseurs auraient dû vérifier auprès de la police le vrai caractère de son neveu.

Me Raouf Gulbul reproche à la commission d'enquête de ne pas lui avoir donné l'occasion de contre-interroger les témoins qui ont fait de graves allégations contre lui. Il accuse la commission Lam Shang Leen de ne pas lui avoir remis des copies certifiées des transcriptions de travaux de cette commission.

L'avocat explique n'avoir jamais été interrogé par le président et les membres de la commission par rapport aux appels téléphoniques et aux messages de la Colombie, de Comores et de Mayotte. Il soutient qu'il n'y a aucune preuve pour soutenir ces allégations contre lui. Il accuse les membres de cette commission de n'avoir rien fait pour corriger les dommages causés à sa famille et à lui-même par ces fausses allégations faites contre eux.