Sénégal: Un expert évoque les perspectives du projet "Villes durables"

Dakar — La mise en œuvre du concept de "Villes durables" donne au Sénégal l'opportunité de "se positionner comme un modèle de développement industriel inclusif et durable, a indiqué, mardi, à Dakar, l'expert Malick Sy de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI).

"Ce travail sur les villes durables est une opportunité pour le Sénégal de se positionner comme un modèle de développement industriel, inclusif et durable et de développer un véritable secteur d'activités +vertes+, de biens et services environnementaux, un secteur en pleine expansion", a-t-il soutenu.

Il intervenait lors d'un atelier d'échanges et de partage sur la composante 2 du projet "Villes durables" portant sur la promotion des énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et la gestion intégrée des déchets dans le parc industriel de Diamniadio.

Ce projet-pilote devrait favoriser l'institutionnalisation de bonnes pratiques de management environnemental dans le secteur industriel au Sénégal, selon l'expert.

"Il pourra permettre de faire éclore des entreprises compétitives et durables, surtout dans le secteur des PME/PMI, afin que les chaînes de valeur soient prises en charge mais aussi que des intégrations industrielles performantes soient promues dans le cadre des symbioses industrielles qui contribueraient à la valorisation des ressources et à leur consommation sobre et rationnelle", a-t-il analysé.

Le programme pilote "Villes durables" est mis en œuvre par le Bureau de mise à niveau (BMN) des entreprises, à travers un financement du Fonds pour l'environnement mondial (FEM).

Selon Malick Sy, la compétitivité et la durabilité des entreprises au Sénégal, passent par des systèmes énergétiques à faibles émissions influant aussi sur les coûts de production pour plus de productivité et de rentabilité.

Il rappelle que cette problématique s'inscrit dans les perspectives de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) visant à réconcilier l'impératif de sauvegarde de la planète et les exigences de compétitivité et de performance à travers la promotion de systèmes de management de l'environnement sobres en carbone.