Soudan: Signature à Khartoum de l'Accord sur la Paix entre les parties centrafricaines

Khartoum — Un accord sur la paix et la réconciliation a été signé ce mardi à Khartoum entre le gouvernement de la Républiquecentrafricaine et les mouvements armés dans le pays.

14 mouvements armés ont signé l'accord alors que le président centrafricain, Faustin-Archange Touadéra a signé pour son gouvernement.

Le président de la République, maréchal Omar Al-Bachir et le président de la Centrafrique, Faustin-Archange Touadéra ont assisté à la signature de l'accord ainsi que le président de la Commission de l'Union Africaine, Moussa Faki.

Le représentant du Secrétaire général de l'ONU, le ministre tchadien des Affaires étrangères, le président de la Commission de paix et de la sécurité de l'UA, des représentants des chefs d'Etats et de gouvernement, des ministres des Affaires étrangères et des chefs de missions diplomatiques à Khartoum ont également assiste à la signature de l'accord.

Le président centrafricain a exprimé ses remerciements et sa gratitude au président Al-Bachir, saluant les positions de l'ONU et de l'UA et les présidents du Tchad, du Gabon, de l'Angola, du Cameroun, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Russie et des Etats-Unis d'Amérique pour leur soutien à l'initiative qui a atteint le succès.

Le ministre a apprécié les efforts faits par le président Al-Bachir pour le succès des négociations et la signature de l'accord sur la paix en Centrafrique.