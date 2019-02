Algérie: Adaptation des bureaux postaux des quartiers et villes à la croissance démographique

Boumerdes — Les centres et bureaux postaux ouverts au niveau des quartiers et nouvelles villes du pays doivent être adaptés à la croissance démographique, a recommandé la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda Imane Faraoun, qui effectue mardi une visite d'inspection et de travail dans la wilaya de Boumerdes.

"La généralisation de l'ouverture des centres et bureaux postaux à travers les cités populaires et autres villes nouvelles du pays qui enregistrent une croissance démographique est vitale pour le citoyen qui aspire à être proche des différentes prestations de proximité offertes par ces structures", a déclaré Mme. Faraoun lors de l'inspection de nombre de centres dans la wilaya dépendants d'Algérie Poste et d'Algérie Telecom.

Un exposé sur la situation du secteur, notamment concernant le projet de déploiement des Terminaux de paiement électronique (TPE), a été présenté à la ministre, après la mise en service d'un bureau postal à Boudouaou ayant fait l'objet d'une action de réhabilitation.

Selon les données fournies sur place, quelque 778 TPE sont entrés en service, à travers le pays, depuis novembre 2018.

Il a été fait état dans le même exposé d'un important programme destiné à la wilaya de Boumerdes ces dernières années, en vue de son raccordement au réseau moderne de fibre optique. Le programme prévoit le raccordement de 7.293 foyers à travers 17 communes sur un total de 32 reliés, dans leur totalité, à la fibre optique.

La wilaya de Boumerdes dispose de quatre agences commerciales des télécommunications (Actel) comptant en tout 66.289 abonnés à la téléphonie fixe, 47.365 abonnés au réseau Internet fixe, 21.483 au réseau GLTE4.

Les mêmes données exposées à la ministre, à l'occasion de cette visite, font également état de la disponibilité, à travers la wilaya, de 32 distributeurs automatiques de billets de banque fonctionnant avec la "carte Edahabia". Sachant que la wilaya a reçu 110.464 cartes Edahabia, dont 97.651 ont déjà été remises à leurs bénéficiaires, soit un total de 88%.

Toujours, selon l'exposé présenté à Mme Houda Imane Feraoun, la wilaya de Boumerdes compte 65 bureaux postaux, tous reliés à la fibre optique. Leur nombre passera à 72 à la fin 2019, soit une moyenne de couverture postale équivalant à un bureau pour chaque 15.000 habitants.

Concernant le secteur éducatif, un total de 378 établissements du cycle primaire sont déjà reliés aux réseaux de téléphonie mobile et internet, contre 105 établissements du cycle moyen et 49 autres du cycle secondaire.

La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique a entamé sa visite dans la wilaya de Boumerdes par l'inspection du bureau postal de la région "Ben Torkia" à Boudouaou (au nord) et de l'agence ACTEL dans la même localité, ayant tout deux bénéficié d'une action de réhabilitation.

Mme Faraoun s'est également rendu au bureau postal du chef lieu de Boumerdes qui a aussi bénéficié d'une action de réaménagement, avant de se rendre à Corso, où une cité populaire de 100 logements a bénéficié d'un projet de raccordement au réseau de fibre optique.

Avant de se rendre à Tizi-Ouzou, où elle poursuit sa visite de travail, la ministre a inspecté, à la cité Bousbaâ de Bordj Menail, des locaux commerciaux acquis auprès de l'OPGI, en vue de leur transformation, actuellement en cours, en bureau postal.