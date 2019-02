Algérie: Tébessa - Réouverture des axes routiers et secours des véhicules bloqués par la neige

Tebessa — Les services de la protection civile de la wilaya de Tébessa ont rouvert, au cours des dernières 48 heures, toutes les routes nationales et chemins de wilaya, fermés à la circulation et ont libéré de nombreux véhicules bloqués par la neige, a-t-on appris mardi auprès de la direction locale de ce corps constitué.

La même source a précisé à l'APS que les éléments de la protection civile ont pu, en coordination avec les services de la direction des travaux publics et des éléments de l'Armée populaire nationale (APN) et des entrepreneurs privés, rouvrir plusieurs routes nationales et chemins de wilaya en mobilisant des chasse-neiges, des tracteurs, et d'importantes quantités de sel.

L'axe routier d' "Ain Fadha" et "Oued Djarboua" sur la route nationale (RN) 10 a été rouvert ainsi que la RN 83 au lieu-dit "Bir Lahzem", "Col Gaagaa" et "Col Basbas" dans la commune d' Ogla est praticable, a révélé la source, détaillant que le CC 8 au niveau du "Col Tnoukla" dans la commune de Ma Labiod et "Douken" à Tébessa, et le CC 1 dans la région "Bouchekifa" dans la commune de Bir Mokadem, et le CC 5 au "Col Lekrima" à Thlidjen sont désormais ouverts à la circulation.

Les unités principales et secondaires et les postes avancés de protection civile se sont chargés de libérer plus de 70 voitures et 35 camions coincés dans la neige à travers les communes Chéréa, Ouanza, Békaria, Morsot, El-Kouif notamment, où l'amoncellement de la poudreuse a bloqué ces collectivités, a-t-on encore détaillé.

En outre, les éléments de la protection civile sont intervenus, durant la même période pour secourir 3 personnes dont une fille de 4ans, suite une explosion d'une bouteille du gaz du butane, suivie d'un incendie dans une demeure à Douken (Tébessa) et 5 écoliers présentant des symptômes d'asphyxie par le monoxyde du carbone dans une école primaire à Ogla.

Pour leur part, les services météorologiques de l'aéroport Larbi Tbessi ont souligné que des pluies orageuses et des chutes de neige sont attendues sont attendues et seront accompagnées de vent qui dépassera 70 km/h.