Congo-Kinshasa: [Dans un mémo adressé au Chef de l'Etat] Régideso - L'Intersyndical accuse l'Etat de bloquer la croissance de l'entreprise !

Au cours d'un point de presse tenu hier, mardi 5 février 2019, au foyer de la REGIDESO, l'Intersyndical de cette entreprise a fait la lecture du mémorandum qu'il a adressé au nouveau Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Dans ce mémo, cette association des travailleurs de la société productrice d'eau potable revendique le paiement régulier, par le gouvernement de la République, des factures de consommation d'eau potable de l'abonné Etat, entendez des instances officielles. Cela, par la mise en place d'un mécanisme efficace de paiement, consistant à établir un ordre de paiement permanent. Cette dette, qui s'élève à 237.000.000.000 FC, avec une facturation mensuelle de 7.400.000.000 FC, soutient l'Intersyndical, bloque la croissance de l'entreprise. Conséquence, la Régideso, depuis peu, n'arrive plus à s'affirmer en tant que première source de production en eau pure, prête à utiliser pour tout besoin primaire.

La REGIDESO étant une entreprise très sensible et hautement stratégique au regard de sa mission de produire et de distribuer de l'eau saine à l'ensemble de la population congolaise, et étant donné qu'elle se doit d'assurer la couverture totale des meilleurs conditions d'accès durables à l'eau potable aux populations congolaises disséminées dans 145 territoires de la RDC, a besoin de grands moyens pouvant lui permettre de maintenir son exploitation à un niveau optimal et de réaliser de nouveaux investissements.

Fort malheureusement, jusqu'à ce jour, la majeure partie de la population, vivant sous le seuil vital, n'arrive pas souvent à honorer ses factures.

Et, comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement, indique l'Intersyndical, est le premier pilier déstabilisateur de cette entreprise. Les dettes de l'abonné "Etat" n'ont cessé de s'accroitre sans pour autant être soldées.

Un autre point qu'a soulevé le Syndicat, c'était le fait que certaines autorités se sont permises d'octroyer des permis à des individus de pouvoir creuser des puits et d'en tirer de l'eau, dans leurs propres domaines, privant ainsi la REGIDESO d'un certain nombre de clients potentiels. Une pratique pourtant réprimée par la loi n°77/019 du 22/02/1977 qui interdit à toute personne morale ou physique d'effectuer les forages des puits d'eau dans des périmètres d'exploitation où la REGIDESO SA est capable de fournir de l'eau potable en qualité, en quantité et en pression suffisante.

Toutes ces bévues, ajoutées au processus de réforme de la REGIDESO SA que ces agent jugent de chaotique, parce qu'ayant échoué sur toute la ligne, font que la société productrice de l'eau de la RDC traverse une zone de turbulence dans son exploitation, nonobstant des efforts louables de la nouvelle équipe dirigeante.

Dans sa démarche, l'Intersyndicale sollicite d'être reçu par le Chef de l'Etat afin qu'il présente l'état des lieux actuel de cette importante entreprise.

Au moment où la grogne gagne la plupart des sociétés et que les travailleurs exigent, entre autres, le départ des comités de gestion, à la Régideso, c'est tout le contraire. Ici, l'Intersyndical demande plutôt le maintien de l'actuelle équipe dirigeante qui réalise, depuis sa mise en place, des prouesses. Des arriérés des salaires sont apurés, des projets d'investissements réalisés...