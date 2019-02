Congo-Kinshasa: Elu Député National de l'AFDC-A - Sosthène Maombi prône le bien-être socioéconomique de Lubero

Elu Député national dans la circonscription électorale de Lubero, pour le compte de l'AFDC-A, Sosthène Maombi Katsongo se présente comme le meilleur avocat qui portera la voix intelligible de la population de cette partie du pays, à l'Assemblée nationale.

Conscient de la lourde responsabilité qui l'attend, ce Chef de Travaux aguerri, nanti de beaucoup de volonté, compte véritablement défendre non seulement son électorat de Lubero, mais également aider la population congolaise dans son ensemble, en apportant sa modeste contribution et expérience, en vue de favoriser l'intérêt supérieur de la nation. Cela à travers ses interventions nourries au parlement au cours de cette législature de la troisième République. Son combat, soutient-il, se focalisera sur l'adoption des textes capables de mettre fin à l'insécurité qui ravage la partie Est du pays depuis plusieurs décennies.

En effet, Sosthène Maombi Katsongo fait partie, jusque-là, de 485 Députés nationaux qui ont bénéficié de la confiance du souverain primaire, au sortir des scrutins législatifs du dimanche 30 décembre 2018. Au cours d'un entretien, accordé à La Prospérité, Maombi a tenu, d'entrée de jeu, à remercier sa base électorale de Lubero pour la confiance placée en sa modeste personne. Par ailleurs, il a émis les vœux de travailler principalement pour le bien-être de la province du Nord-Kivu, en général, et de Lubero, en particulier, durant les 5 prochaines années au sein de la Chambre basse du parlement congolais. Son cheval de bataille, dit-il, sera la lutte contre l'insécurité à l'Est de la RD. Congo ; dans l'élaboration, le vote, la vulgarisation, le suivi de l'exécution des lois promulguées susceptibles d'améliorer le bien-être de la population.

Les promesses seront réalisées

Au cours de cette entrevue, cet élu du peuple qui a manifesté sa gratitude et son satisfecit à son socle, a aussi laissé entendre qu'il ne ménagera aucun effort pour accomplir toutes les promesses faites à sa base pendant la campagne électorale. Ce député nouvellement élu promet d'œuvrer pour le développement de son territoire. «Mon souci a toujours été d'apporter ma contribution au bien-être social et économique de la population de toute la République, en général, et celle du territoire de Lubero, en particulier», dit l'élu. Ainsi, sa vision se résume dans cette phrase "avec Dieu tout est possible ; l'Unité, le Bien-être social et économique". Grâce à son potentiel non négligeable en ressources naturelles, le territoire de Lubero mérite mieux. Raison pour laquelle Sosthène Maombi Katsongo se dit prêt à plaider au nom des habitants de ce coin du Congo-Kinshasa. Ce, en se focalisant notamment, dans le domaine agricole, de pêche et de l'élevage.