Congo-Kinshasa: Lutte contre le cancer du col de l'utérus - La Fondation Bomoko se lance dans la sensibilisation des femmes

Il est impérieux de rappeler que le cancer est aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde, bien avant les guerres et autres catastrophes naturelles. A cet égard, conscient de l'étude réalisée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la fondation "Bomoko", régentée par Mélissa Amisi Sharufa, en marge de la journée mondiale de la lutte contre le cancer survenue le 4 février 2019, en partenariat avec l'ONG Afia Mama, ont organisé une séance d'information sur le cancer du col de l'utérus. Au cours de cette activité, les femmes ont été sensibilisées sur cette question qui ôte la vie à beaucoup de gens.

Au final, la journée mondiale contre le cancer a été célébrée de la plus belle des manières au sein de la fondation "Bomoko". Les femmes qui ont participé à la séance de l'information de lundi dernier sont ressorties bonifiées, en ayant la connaissance et les moyens préventifs devant permettre d'éviter cette inclination qui ne cesse de ravager les êtres humains. Nonobstant le fait qu'il y a toute une panoplie de formes de cancer, celui qui a été l'objet de discussion était axé sur le cancer du col de l'utérus. « Prévenir le cancer du col de l'utérus chez la jeune fille congolaise», était le thème abordé par la "Fondation Bomoko" et l'ONG Afia Mama.

Comme si cela ne suffisait-il pas, malgré la canicule et les moyens limités, la Fondation Bomoko est en train de poursuivre, sous d'autres cieux, la campagne de sensibilisation à travers le pays. A Kinshasa, la délégation facultaire de la médecine, en collaboration avec la Fondation, avait organisé une autre conférence de sensibilisation, dans le cadre de la célébration de la journée du 4 février. Ladite conférence, tenue à l'Université Révérend Kim située dans la tanière de N'djili, avait pour thème : "les cancers gynécologiques : état des lieux de la prévention et prise en charge en RDC". Par ailleurs, des activités similaires ont été organisées au Kongo-Central, précisément à Matadi et Boma. Cette structure en appelle à un accompagnement logistique, financier et matériel de l'exécutif national, pour appuyer cette action de sensibilisation.

Zoom sur Bomoko

A en croire le Responsable du projet de la "fondation Bomoko", Anthony Mbanu, sa structure œuvre principalement dans trois axes essentiels, à savoir : l'information, le diagnostic et l'orientation des malades. « Lorsqu'on parle de l'information, nous considérons que la maladie du cancer n'est pas connu du grand public, rien que le corps médical qui la connaisse. Ainsi, nous sensibilisons les femmes, les jeunes femmes, les hommes, dans les écoles, hôpitaux, églises, dans tous les lieux qui peuvent réunir des gens», a précisé Anthony Mbanu. Toutefois, il estime que la meilleure méthode, c'est la prévention. "Nous voulons prévenir la population contre cette maladie", insiste-t-il, par ailleurs. Dans ses prérogatives, la fondation "Bomoko", aide les gens à pouvoir se dépister via quelques hôpitaux partenaires, sans oublier les orientations pour une prise en charge adéquate.

La "Fondation Bomoko" a deux années d'existence. Dirigée par Mélissa Amisi Sharufa, elle est nourrie d'une grande ambition, celle de voir le cancer hissé au rang des priorités de santé publique en République Démocratique du Congo. « Ma prière est que le bon Dieu m'accorde la sagesse pour mieux vous servir et me garde en vie longtemps pour vivre ce changement». Voilà ce qu'aura été la motivation de la fondatrice en marge de la journée mondiale de la lutte contre le cancer.