Khartoum — Le président de la République, le maréchal Omar Al-Bashir a lancé un appel à la communauté internationale pour qu'elle souscrive à l'accord de paix et de réconciliation en République centrafricaine, paraphé ce mardi à Khartoum.

Dans son allocution à la célébration, Al-Bashir a appelé l'Union africaine, les Nations Unies, les pays voisins et les organisations à respecter l'accord, ainsi qu'à honorer leurs engagements vis-à-vis de l'accord de paix au Soudan et de l'accord de paix au Soudan du Sud, appelant les dirigeants et leaders africains à s'efforcer d'éviter conflit et de soutenir la stabilité et paix dans le continent.

Al-Bashir a souligné que l'attention internationale et régionale portée à l'accord témoignait du fait que la paix était le choix des peuples et que les guerres entravaient le développement et la stabilité et minaient la confiance entre les peuples, tout en félicitant le people de la république centrafricaine-RCA soulignant que l'expérience commune sous l'égide de l'Union africaine était un témoin de règlement des crises et soulignait l'appui du Soudan à la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation en RCA, ainsi que l'appui à tous les efforts de paix menés sur le continent et dans la région. Ou la stabilité.

Il a souligné que le défi des efforts internationaux résidait dans la durabilité de la paix et la mise en œuvre des termes de l'accord par les signataires et répondait aux besoins, notant que la prochaine étape serait un défi pour les populations de la RCA. Il a déclaré que la célébration de parapher l'Accord de paix et de réconciliation en RCA était une confirmation de la détermination et de la volonté sérieuse des parties de rechercher un compromis et un aboutissement des efforts des dirigeants africains pour la résolution des conflits par des mains africaines.