Cote d'Ivoire: Fiscalité / Moussa Sanogo - " Nous voulons mettre en œuvre une politique qui favorise la création d'emplois "

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'État a présenté hier au patronat ivoirien la vision du gouvernement pour les trois prochaines années.

Moussa Sanogo, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'État, a mis l'accent hier sur la volonté du gouvernement de travailler avec le secteur privé à la mise en place, pour les trois années à venir, d'un système fiscal propice à la création d'emplois à travers un renforcement du tissu industriel.

« Nous voulons mettre en œuvre une politique qui favorise la création d'emplois », a-t-il lancé devant les patrons, dans les locaux de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci) avec qui il a échangé autour du thème "La politique fiscale de la Côte d'Ivoire pour les trois prochaines années".

À en croire Moussa Sanogo, derrière une telle ambition se cache l'amélioration systématique de la disponibilité et du coût des facteurs de production (eau, électricité, produits pétroliers).

Mais également celle de la productivité et de l'accélération des investissements dans les industries existantes. Sans oublier le développement de nouvelles zones industrielles et le renforcement des capacités de recherche et de développement ainsi que de l'innovation.

Des actions stratégiques à mener

Pour atteindre ses objectifs, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre en charge du Budget et du Portefeuille de l'État entend booster les performances de la Direction générale des impôts (Dgi) en vue de disposer de moyens pour adoucir la fiscalité.

Et cela passe, selon Moussa Sanogo, par une refonte du système d'information de la Dgi dans lequel la solution de dématérialisation Sigici intégrant tous les métiers du fisc jouera un rôle crucial aux côtés de la reforme de certains impôts dont la Tva, l'impôt foncier, la patente et la fiscalité des Pme à imaginer, puisque les banques ne sont pas outillées pour les accompagner.

Outre la réforme des juridictions contentieuses et gracieuses, la Côte d'Ivoire va renforcer la surveillance à ses frontières et au niveau du transit douanier en assurant une célérité des opérations sur ce dernier point, en plus de l'alignement des dispositions internes sur les dispositions communautaires.

Ce dispositif sera renforcé par la lutte contre la fraude et un programme de certification des opérateurs économiques.

Du rôle central du secteur privé

Au dire de Moussa Sanogo, toute cette politique ne peut aboutir sans une implication centrale du secteur privé. D'où le cadre d'échange étroit qu'il souhaite instaurer dans les semaines à venir, en plus de rencontres périodiques.

Il répondait ainsi à une attente des patrons qui ont exprimé, par la voie de leur leader, Jean-Marie Ackah, président de la Cgeci, leur souhait de voir se mettre en place le projet de réforme fiscale approuvé par le gouvernement et le secteur privé en 2015.

Jean-Marie Ackah a également souligné la volonté des patrons d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de ladite réforme dans un cadre consensuel. Le patron des patrons n'a pas manqué de saluer l'attachement du secrétaire d'Etat au cadre de dialogue avec le secteur privé depuis sa prise de fonction.

« C'est la raison pour laquelle nous avons répondu, sans aucune hésitation, à votre double souhait, exprimé dans les courriers que vous nous avez adressés, d'échanger sur la politique fiscale, pour les trois prochaines années, envisagée par le Gouvernement et sur les préoccupations du secteur privé en liaison avec le département que vous dirigez », a révélé le président de la Cgeci.