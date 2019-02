Madagascar: Groupe IGP - Le succès du Vita Malagasy, une chaine de valeurs de plus en plus grande

interview

Le Groupe IGP (International Gastronomie Pizza) élargit davantage ses activités. L'année dernière, cette firme, devenue une multinationale, a acquis le Bateau Ivre de Toamasina et Sofia Hôtel de Fianarantsoa... et ce n'est pas tout. Interview avec Landry Rakotondrainibe, DG de la Gastronomie Pizza.

Cela fait des années qu'on parle beaucoup du succès impressionnant de la Gastronomie Pizza, mais cette société n'arrête jamais de s'agrandir. Comment faîtes-vous ?

Nous avons une approche différente de celles des concurrents sur le marché, et c'est ce qui fait la différence. Il arrive que des difficultés surviennent et découragent la plupart des opérateurs économiques, qui tendent par la suite à ralentir leurs activités. De notre côté, nous profitons de la situation pour améliorer nos offres et récupérer les clients potentiels. D'ailleurs, en cette période de « basse saison », nous allons améliorer et embellir nos points de ventes. Des démarches sont également en vue pour améliorer la qualité des produits phares, si je ne cite que les pizzas, les glaces, les jus naturels, etc. Cette année, notre objectif est de standardiser l'accueil et la qualité des produits.

Effectivement les produits peuvent différer d'un point de vente à un autre. Comment pensez-vous réussir cette standardisation ?

Nous avons déjà un central d'achat en cours de mise en place. Dans un mois, le central de production sera également opérationnel. Les points de ventes que nous avons servis uniquement à la distribution. Des camionnettes frigorifiques, ainsi que d'autres matériels de pointe, sont déjà prévus pour l'acheminement des ingrédients et des produits.

Des informations circulent, selon lesquelles, le Groupe IGP a acquis le Bateau Ivre de Toamasina et Sofia Hôtel de Fianarantsoa. Est-ce exacte ?

En effet, nous avons procédé à l'acquisition du Bateau Ivre en septembre 2018. Pour des motifs personnels, le fondateur de cet établissement a voulu céder son commerce. La Gastronomie Pizza étant déjà locataire d'une partie des lieux, le propriétaire du Bateau Ivre nous a approchés en premier et nous sommes ravis de prendre le relais. En ce qui concerne Sofia Hôtel, l'acquisition s'est également faite en 2018. Cela fait longtemps que le Groupe IGP s'intéresse à la restauration de luxe et à la chaîne hôtelière.

Qu'allez-vous faire de ces lieux ?

Pour le Bateau Ivre, nous avons déjà un point de vente de Gastronomie Pizza à côté. Nous allons transformer le tout en un complexe où il y aura un restaurant, un espace de réception, un service banquet et une galerie commerciale. Pour Sofia Hôtel de Fianarantsoa, le projet du Groupe IGP consiste à le transformer en un hôtel de luxe, à l'image de Pietra Hôtel. Il sera ouvert vers le mois de juin. Mais comme il s'agit également d'un complexe assez vaste, la Gastronomie Pizza y sera également présente, à la place de l'ancien salon de thé. Le complexe disposera, en outre, de 83 chambres, d'un terrain de tennis, d'une piscine et de deux banquets.

D'autres projets à mettre en œuvre cette année ?

En mars, nous allons ouvrir la Gastronomie Pizza au Mall Nosy-Be. Avant le 26 juin, le complexe hôtelier à Fianarantsoa sera ouvert, car nous avons déjà pris quatre mois pour la démolition et à partir de ce mois de février, la reconstruction commence. La mise en place du central d'achat et du central de production sera également effective cette année ... ou dirai-je même, vers la fin de ce premier trimestre.

Le Groupe IGP a déjà plusieurs filiales qu'on n'arrive plus à identifier. Pouvez-vous indiquer quelles sont-elles ?

Nous avons la Gastronomie Pizza Sarl, qui n'est plus à présenter. Il y a aussi le Global Purchase, une société d'achat et d'approvisionnement spécialisée dans l'import-export. Ensuite, nous avons la SGH Mada (Société de gestion hôtelière de Madagascar). La Fromagerie Tanamasoandro, en exercice depuis 2009 à Ambatolampy, fait également partie du Groupe IGP. Et comme vous l'avez évoqué, l'extension des activités du Groupe se poursuit.