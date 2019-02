Madagascar: Show - Isa, roa, telo, le «come back»

Elles ont toujours le sourire aux lèvres. Leurs charmes séduisent leurs inconditionnels. Qui ne connait pas les trois ravissantes jeunes femmes avec leurs voix mélodieuses.

Après le grand show de 2015, Liantsoa et ses copines ont pris quelques années de silence, le groupe Isa, Roa,Telo organise un concert samedi 16 février à 20 heures au Karibo Hotel à Analakely. Ce sera leur premier concert de cette année. «Notre public veut nous revoir sur scène. Il nous a tellement manqué » a affirmé Liantsoa. C'est aussi une occasion pour Liantsoa et Safidy de présenter au public la nouvelle chanteuse Lizy Tantely, qui remplace Annie. Cette dernière réside à l'extérieur en ce moment. Elle et ses amies se communiquent tout le temps pour savoir où en est le groupe. Elles interpréteront leurs chansons comme Tsiaro, 'lay masoandroko, Nofintsika roa, Adinoy ny ahiahy. Le concert durera deux heures.

Le groupe Isa, Roa,Telo a vu le jour en 2003. Fanja Andriamanantena a baptisé le groupe, nom qui se traduit par le mot trio. Désormais, le groupe Isa Roa Telo est composé de neuf personnes. Josia Rakotondravohitra à la batterie ; au clavier, on trouve Zo Tantely et Mahatozo Tabia. Arnel à la guitare basse. Manitra Rabearisoa à la guitare. Hasina Rakotoarimalala au saxophone. Ces musiciens accompagnent les superbes voix de Safidy, Liantsoa, et Lizy Tantely. En ce qui concerne Lizy Tantely, elle a été choriste de TGC de 2009 à 2016, choriste de Raboussa, membre de groupe d'animation, d'orchestre comme le groupe Fahendrena. Alors, Ce n'est pas par hasard si Liantsoa et Safidy l'ont adhérée dans leur groupe.

Cette année, le groupe sortira des titres. Elles promettent à leurs fans que leur couleur musicale ne changera pas tellement.