Mali: CMDT - Un pool bancaire va mobiliser 160 milliards FCFA pour le financement de la campagne cotonnière

Dans un communiqué le journal de l'économie malienne(LEJECOM) a appris qu'une convention de financement d'un montant de 244 Millions Euros soit 160 milliards FCFA a été signée, le mardi 29 janvier 2019 à Paris, entre la Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles(CMDT) et un syndicat de banques avec la BDM SA comme chef de file de la transaction.

Plusieurs Banques de renommée internationale participent à ce syndicat à l'instar de la BNP Paribas Suisse, la Société Générale, la BMCE Bank et Oddo BHF. Sont également présentes, la majorité des Banques maliennes et une banque de l'UMOA : la BNDA, la BIM, Ecobank Mali, Coris Bank International, la BICIM, la BMS, la BOA Mali, la Banque Atlantique Mali, la BCS, Orabank et la BDU Guinée Biseau.

Le Directeur Général de la BDM SA, M. Brehima Amadou HAIDARA, a remercié au nom de la CMDT et à son nom propre la brillante participation desdites banques et salué leur engagement constant pour le bouclage du financement de la campagne cotonnière.

Les performances de la CMDT ne sont plus à occulter, a-t-il rappelé, malgré une légère baisse de la production de 728 000 à 700 000 tonnes. Force est de reconnaître que la société possède l'une des meilleures fibres de coton et l'une des chaînes logistiques les plus enviées de la sous-région.

À celles-ci s'ajoutent le respect des normes et standards internationaux de financement qui lui ont permis encore cette année de mobiliser 160 milliards FCFA destinés à acheter le coton auprès du paysan malien, l'égrener dans les usines de la CMDT et l'acheminer vers les ports d'évacuation.

De vifs remerciements ont été adressés aux Hautes Autorités Maliennes pour leur appui constant au secteur coton avant d'émettre le vœu que l'or blanc malien continue de briller encore davantage pour le bonheur du paysan malien, du Pool bancaire et de notre économie nationale.