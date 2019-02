Sénégal: En pleine mobilisation dans la région de Matam - Madické Niang répond à Wade

En pleine campagne électorale dans la région de Matam hier, mardi, au 3ème jour des activités de mobilisation politique pour la présidentielle, Me Madické Niang s'est prononcé sur la supposée ressemblance de couleurs avec le Pds.

Et le leader de la coalition « Madické 2019 » d'affirmer sans ambages : « Je ne répondrais pas à ces accusations.

Je laisserais le temps de juger et surtout la vérité finit toujours par triompher. Il y a une différence entre nous : Wade a choisi le bleu ciel et nous, nous avons un bleu bic. Combien de fois les couleurs des uns et des autres ont été si proches ?

Wade a mis l'épine alors que moi, j'ai choisi le riz, il ne peut nullement porter plainte contre moi. Je n'engagerais jamais cette bataille avec Me Wade. Je ne sais pas dans quelle juridiction il le fera.

S'il était candidat ou si son fils Karim Wade l'était, il y aurait nécessairement lieu de pouvoir arbitrer quelle est la coalition qui doit porter telle ou telle couleur ».

Se prononçant par ailleurs sur la montée des tensions, Madicke Niang a déploré les violences notées à Saint-Louis où des militants du candidat Sonko ont été attaqués.

Aussi a-t-il demandé au procureur de la République et aux autorités judiciaires de prendre toutes les mesures nécessaires pour barrer la route aux malfaiteurs. «Je condamne avec la plus grande fermeté ce qui s'est passé a Saint-Louis.

La violence n'a pas de place dans ce que nous faisons. Si nous sommes courageux, on doit aller vers les débats d'idées. Ce n'est pas par des muscles ni par la violence que nous allons régler le problème du Sénégal. Ceux qui vivent de la violence sont des faibles » , a conclu Madické Niang.

«MADICKE 2019» EN DEUIL

La coalition « Madické 2019 » a été endeuillée hier, mardi, avec le décès par accident du chauffeur du professeur Ndoffène Diouf.

La voiture de l'ancien responsable du Pds qui venait de rejoindre Me Madické Niang et qui était en route depuis Fatick pour participer à la campagne de l'ancien ministre libéral des Affaires étrangères, déjà à Bakel, a subi un accident qui a coûté la vie à son chauffeur et occasionné trois blessés.

Me Madické Niang a alors décidé, selon son responsable de la communication, de surseoir à son meeting de Bakel. Sud quotidien présente ses condoléances au Pr Ndoffène Diouf et à Me Madické Niang.