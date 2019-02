Cote d'Ivoire: Yaya Dembélé (anciennement membre du Bureau politique du Pdci-Rda) - "Pourquoi je quitte le Pdci-Rda"

interview

Monsieur le Président, nous vous avons vu au congrès constitutif du Rhdp. Est-ce à dire que vous avez quitté le Pdci-Rda ? Si oui, quelles sont les raisons de ce désamour avec le plus vieux parti de Côte d'Ivoire ?

Effectivement, j'ai quitté le Pdci-rda. Les dernières orientations politiques de ce parti, traduites par le Bureau politique de juin 2018 et du congrès extraordinaire de Daoukro d'octobre 2018 engageant le parti dans une nouvelle plateforme, étaient en contradiction avec mes convictions profondes de l'houphouétisme. J'ai donc quitté le parti.

J'ai d'abord signé le manifeste contre la rupture du dialogue avec le Rhdp dans le cadre du Pdci-renaissance, puis j'ai décidé d'adhérer au Rhdp. a cet effet, j'ai participé au précongrès dans la Commission statuts et règlement intérieur présidée par le ministre Maurice Bandaman et l'inspecteur général d'Etat, Théophile Ahoua N'doli. C'est dire donc que j'adhère pleinement au Rhdp parti unifié.

Quelles sont les raisons pour lesquelles vous adhérez au Rhdp ?

J'ai l'intime conviction que le rhdp fondé sur les vraies valeurs de l'houphouétisme sera ce grand parti qui rassemble tous les ivoiriens au-delà des frontières de nos partis traditionnels, de nos ethnies et de nos religions. Il sera sans conteste un véritable creuset d'unité et de fraternité tel que l'aurait voulu le président Félix Houphouët-Boigny.

Par ailleurs, le premier président du Rhdp, le président Alassane Ouattara, a apporté à la Côte d'ivoire en peu de temps sa grande capacité à faire de notre pays une grande nation.

Nous sortons d'une crise profonde, et en quelques années seulement, il a réalisé d'énormes travaux qui font la fierté de tous les ivoiriens et vient de décréter cette année 2019 année du social au bénéfice de tous. Alassane Ouattara a également repositionné la Côte d'ivoire en excellente place dans le concert des nations.

Lors de la conférence Euroafrique, notre pays est devenu la capitale du monde entier en accueillant tous les dirigeants du monde. C'était une première en Afrique.

Par ailleurs, nos performances économiques sont enviées de tous. En vérité, nous devons resserrer nos rangs autour de cet homme exceptionnel pour que notre pays avance.

Entre ses mains, le Rhdp deviendra un véritable instrument politique de rassemblement de toutes les filles et de tous les fils de ce pays.

Prenant à mon compte l'idée de ce grand homme d'état robert Kennedy, je dirai qu'il y a deux catégories de dirigeants dans le monde: ceux qui regardent leur pays tel qu'il est et se demandent: pourquoi?, et ceux qui rêvent de leur pays tel qu'il devrait être et se demandent : pourquoi pas?

Pourquoi ne serions-nous pas au même niveau de développement que les dragons d'Asie (Corée du Sud, Hong Kong Singapour et Taiwan) ?

Pourquoi ne serions-nous pas en mesure de rattraper notre retard par rapport aux pays développés ? Rêvons grand pour la Côte d'ivoire avec le président Alassane Ouattara qui, incontestablement, fait partie de la deuxième catégorie de dirigeants.

Que devient le Collectif des délégués, élus et cadres du grand nord Pdci-Rda (Coden) que vous avez présidé pendant longtemps ?

De nombreux membres de cette association regroupant le Folon et le Kabadougou, la Bagoué et le Poro, le Worodougou et le Béré, le Bafing, le Tchologo et le Hambol partagent les mêmes convictions que moi.

Beaucoup d'entre eux (des jeunes et des aînés) étaient au congrès avec moi. Bien sûr, certains resteront au Pdci et nous respectons leur choix comme ils respectent le nôtre.

D'ailleurs, tenant compte de la volonté de la plupart de nos membres, nous organiserons dans les prochaines semaines au nord une grande rencontre qui nous permettra de faire le point sur notre adhésion collective au Rhdp.

La plupart des délégués, des secrétaires généraux, des coordonnateurs régionaux veulent adhérer au Rhdp et nous répondrons à leur attente.

Quelles sont vos impressions après ce congrès ?

Honnêtement, j'ai la certitude que la Côte d'Ivoire vient de vivre un évènement historique. Le 26 janvier 2019 restera pour nous et pour les générations à venir un jour de gloire et de grandes espérances.

Un ami historien me disait que le Rhdp d'Alassane Ouattara ressemble au Rda d'Houphouët créé en 1946 à Bamako en raison de l'immense espoir qu'ils ont soulevé.

Un nouveau soleil se lève, le soleil du rassemblement de toutes les filles et de tous les fils de notre pays épris de paix et de fraternité.

Le Rhdp qui porte le nom prestigieux du fondateur de notre pays, le président Félix Houphouët-Boigny, traversera les temps et portera de génération en génération le flambeau de la paix, de la stabilité et du développement de notre pays. C'est une chance pour la Côte d'Ivoire. Nous devons la saisir.

Vous occupiez des postes importants au Pdci-Rda, président des cadres élus du grand-nord, membre du bureau politique, etc. Vous venez au Rhdp pour jouer quel rôle ou quel poste visez-vous ?

Le Rhdp est un nouveau parti, les organes vont se mettre en place. Mais c'est le président de ce parti qui saura donner à chacun, en fonction de ce qu'il connait de la personne, le rôle qui lui incombe le plus et qui permettra de servir le parti.

Nous ne pouvons rien lui exiger, mais on lui fait confiance. Nous croyons à l'Houphouétisme et notre objectif c'est de servir la Côte d'ivoire, à travers ce nouveau parti.

Faut-il forcément appartenir à un parti politique pour servir son pays ?

Le parti est un instrument, un rassemblement de bonnes volontés, de jeunes, de cadres qui, à travers une orientation donnée par un parti, apportent leurs contributions à la vie de la nation.

Un parti est un ensemble d'idées, d'orientations, d'objectifs que l'on définit au cours des grandes réunions comme le congrès.

Nous nous associons donc à la mise en œuvre de toutes ces orientations et recommandations issues de ces grandes réunions.

Un parti n'est pas seulement politique, il est aussi un cadre ordonné, un instrument de développement parce qu'il fixe des objectifs de développement. Il s'agit de mettre en commun nos intelligences au service du développement de notre pays.

Quelle est votre opinion sur l'actualité politique qui est très alimentée par des débats contradictoires, des attaques verbales et qui font dire que l'année électorale 2020 ne sera pas une année facile ?

La Côte d'ivoire a besoin de paix, d'entente. Nous avons connu une période extrêmement difficile, une crise qui a affecté notre pays.

Nous devons exprimer notre reconnaissance au Rhdp et au président Alassane Ouattara qui a pu remettre la Côte d'ivoire en selle rapidement à travers la réalisation des grands travaux, le repositionnement de la Côte d'ivoire dans le concert des grandes nations.

Nous devons poursuivre dans cette voie et faire en sorte que la politique soit apaisée. Quelle que soit notre appartenance politique, il faut que nous mettions en l'avant l'intérêt de la Côte d'ivoire, l'intérêt des générations à venir pour que notre pays avance. J'ai confiance que nous allons transcender ces turbulences politiques que nous traversons actuellement.