Sénégal: Idy 2019 » gonfle ses rangs - Abdoul Mbaye et Mamadou Mamine Diallo, dans la nasse orange

L'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, leader de l'Act, et le député Mamadou Lamine Diallo de Tekki rejoindre la coalition «Idy 2019». En effet, tous deux ont décidé de se ranger derrière Idrissa Seck pour les besoins de la présidentielle de février 2019. Ils l'ont annoncé hier, mardi 5 février 2019, au cours d'une conférence de presse conjointe.

« Nous avons convenu de soumettre aux quatre candidats de l'opposition une plateforme de réformes jugées indispensables au renforcement de la démocratie et à l'État de droit au Sénégal.

Une réduction des pouvoirs du Président de la République, une Assemblée nationale forte et représentative, une justice véritablement indépendante et une gouvernance publique efficiente et transparente », a déclaré Abdoul Mbaye.

Avant de poursuivre: « Après échanges avec chacun des candidats et examen de leurs réponses aux propositions de réformes, nous avons retenu ( Abdoul Mbaye et Mamadou Lamine Diallo) d'apporter notre soutien total et entier à Idrissa Seck ».