Algérie: Révision exceptionnelle des listes électorales à Alger - Plus de 17.000 cas radiés

Alger — L'inspecteur au ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Zeggan Menad, a affirmé mardi à Alger que plus de 17.600 noms portés sur listes électorales, variant entre décès et double inscription, ont été radiés depuis le lancement de l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales, et ce à travers les différentes communes de la wilaya d'Alger en prévision de l'élection présidentielle du 18 avril 2019.

S'exprimant lors d'une visite pour s'enquérir du déroulement des opérations en cours pour la préparation de la prochaine échéance électorale au niveau de la wilaya d'Alger, M. Zeggane a fait savoir que la révision exceptionnelle des listes électorales à travers les différentes communes d'Alger (du 23 janvier au 6 février) a abouti à l'enregistrement de près de 12.345 nouveaux électeurs et à la radiation de 17.612 autres et ce jusqu'à l'expiration du délai d'épuration des listes électorales prévu le 6 février 2019, soulignant "la grande utilité des services électroniques et des systèmes informatiques modernes (5 applications) fournis par le ministère de tutelle dans le cadre de la modernisation et la facilitation de l'opération électorale".

Ces chiffres restent "temporaires", a-t-il dit, en attendant l'élaboration de la liste définitive par les commissions administratives après expiration du délai "grâce aux nouveaux services lancés par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire sur son site électronique ayant permis la radiation d'un grand nombre de cas de décès et de doubles inscriptions", affirmant que l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales s'était déroulée dans "de bonnes conditions et pour laquelle tous les moyens matériels et humains ont été consacrés".

Lire aussi: Les prestations électroniques du ministère de l'Intérieur contribuent à améliorer la révision des listes électorales

"Ces prestations électroniques offertes et la généralisation des nouvelles technologies devront permettre "la facilitation" des procédures d'assainissement du fichier électoral des cas de décès, de double inscription et de changement de résidence ainsi que le parachèvement des informations et données personnelles des inscrits", a souligné le même responsable, rappelant, dans ce sens, "la création d'une application permettant aux inscrits sur les listes électorales de connaitre leurs bureaux et centres de vote, et ce, en prévision du prochain scrutin.

Par ailleurs, il a rappelé que la wilaya d'Alger comptait 1.938.497 électeurs qui accompliront leur devoir électoral au niveau de 5.200 bureaux de vote et 647 centres de vote, à la faveur de la prochaine Présidentielle pour laquelle 42.000 cadres seront mobilisés au niveau de la capitale.

"Après la période de révision exceptionnelle, fixée au 6 février 2019, les réclamations doivent être formulées dans les 05 jours qui suivent l'affichage de l'avis de clôture de l'opération de révision des listes électorales", a expliqué M. Zeggane ajoutant que "ces réclamations doivent être soumises à la commission administrative électorale, qui doit statuer par décision dans un délai ne dépassant pas 3 jours".