Algérie: Bordj Bou Arreridj - 19 opérations pour protéger les communes de la wilaya contre les inondations

Bordj Bou Arreridj — Pas moins de 19 opérations portant sur l'étude et l'aménagement des Oueds et la protection de plusieurs communes et groupements d'habitations de la wilaya de Bordj Bou Arreridj contre les inondations ont été récemment inscrites, a-t-on appris mardi des services de la wilaya.

Un montant financier de plus de 3.6 milliards de dinars, puisé dans la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, a été consacré à cet effet et ce après l'approbation des propositions des communes contenant la liste "des points noirs", sujets aux inondations, a expliqué la même source.

En plus de la protection de plusieurs cités de la commune de Bélimour ainsi que le chef-lieu de la commune Hesnaoua contre les inondations, ces opérations vont permettre l'aménagement d'Oued El Faregh dans la commune d'El Annaser, Oued Ain Taghourt près de la RN 5 et Oued El Yachir.

Il est également prévu l'aménagement d'Oued Sidi Mebarek et l'élargissement d'Oued Boudjera dans la commune d'El Oued mais aussi la sécurisation des ouvrages d'arts de la commune de Medajna ainsi que la parachèvement et la protection des infrastructures de la région de "El Remail",a-t-on ajouté.

Les opérations inscrites au titre de ce programme portent également sur le parachèvement d'anciens projets à l'instar de la protection des chefs-lieux des communes d'El Mhir, Ouled Braham, El Rabta , Leksour, El Mansourah, El Yachir, Khalil, Bordj Ghedir et le groupement d'habitation du village Fatima dans la commune d'El Mohamadia.

D'autre part, il est également question d'inscrire des suggestions pour étudier d'autres projets de protection du chef-lieu de wilaya et des communes de Belimour, Ghilassa, Ain Taghourt , Ras El Oued et Textar en plus de l'étude technique du projet d'aménagement de Oued Sefsaf dans la commune de Ras El Oued, a-t-on encore indiqué.