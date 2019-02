Sénégal: Financement de projets - 1209 individuels et 321 collectifs appuyés

Dans le cadre du Programme intégré de développement économique et social (Pides), le ministère de la Femme, de la Famille et du Genre a mobilisé, avec l'aide de la coopération italienne, une somme de 1.159.720.247 F CFA pour le financement de 1209 projets individuels et 321 projets collectifs. 30 autres projets sont en cours pour financement d'un montant de 255.352.345 F CFA. L'annonce a été faite lors d'un atelier ouvert, hier mardi à Dakar, pour deux jours.

Le programme dirigé par Aïssatou Ayo Baldé a permis la construction et la réhabilitation de 13 infrastructures de base à Dakar et Kaolack. Mieux, 2 boutiques de droits ont été installées dans le cadre du projet dont l'une à Pikine et l'autre à Kaolack.

Il y a aussi l'accompagnement du développement économique local par la mise en place de deux Centres intégrés de développement économique et social à Pikine et Kaolack.

Dans le cadre du projet, des salles de classe ont été aussi construites et équipées à Nioro, Cambérène et Médina Gounass. Le projet a permis aussi la construction et l'équipement d'une maternité à Kaolack.

La formation sur la participation politique des femmes et des jeunes dans la gouvernance locale et l'élaboration des plans de développement de quartier articulés au plan de développement communal à Nioro et Kaolack ont été des acquis du projet.