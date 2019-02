Tunisie: USM-ESR - le «big match»

Logiquement, on a 5 clubs qui ont des chances presque équivalentes pour les trois places restantes (à notre avis, l'ESR n'aura aucun souci pour passer). Ce changement de décor met plus de ferveur et de «piment» au play-off, et c'est tant mieux. La journée de ce soir va avoir beaucoup de répercussions sur le classement. Mais suivons d'abord une affiche somptueuse entre l'ESR et l'USM à Monastir.

Qualités individuellesCette affiche met aux prises l'ESR qui domine encore le paysage, malgré le départ de quelques cadres, et l'USM qui s'est le mieux renforcée à l'intersaison (Sélimane, Sayeh, Charles, Chouya... ), mais qui n'a pas trouvé son équilibre. C'est un match qui regroupe des individualités confirmées de part et d'autre : Chennoufi, H'didane, El Mabrouk, Mouhli, Ghayaza (ESR), Sayeh, Lahiani, Bhouri, Charles, Jaziri (USM). Voilà un plateau «technique» royal qui doit se traduire par un bon niveau sur le parquet. L'USM, intraitable devant son public et dans sa salle (mais vulnérable à l'extérieur), parviendra-t-elle à rééditer le scénario de l'année dernière où elle a infligé à l'ESR son unique défaite ?

En face, les protégés de Lynos veulent accentuer leur avance et mettre fin à toute tentative de renverser le classement. Les deux autres matches, DSG-ESS et SN-JSK, sont deux rencontres équilibrées et qui comptent beaucoup pour les vainqueurs. Le moindre point vaut de l'or au classement.

Programme

Grombalia

18h00 : DSGrombalia-ESSahel

Monastir

17h00 : USMonastir-ESRadès

Nabeul

18h00 : SNabeulien-JSKairouan