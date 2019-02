Tunisie: Osez M. Younsi !

Si les problèmes du Club Africain sont connus par tous, les solutions deviennent d'une saison à l'autre difficiles, ou presque, à trouver.

L'idée que le club soit replacé, à travers toutes ses composantes, à sa juste place ne date pas d'aujourd'hui. Pour avoir fermé les yeux sur tout ce qui constitue une source de nuisance, pour avoir été dépassées par les événements, les différentes politiques en matière sportive des bureaux directeurs qui se sont succédé ont autorisé les dérives et les dérapages de différents genres. C'est dire à quel point les responsables clubistes, qui ont pourtant un rôle d'encadrement et de sensibilisation, n'ont jamais eu conscience de la réalité.

Il a été toujours question de ramener autour du club un climat plus serein, d'assainir l'ambiance. L'idée de repartir sur de nouvelles bases et une politique complètement différente sont toujours là, mais, c'est sans compter les dérives qui ont fait basculer le club et tout son entourage dans des considérations hors normes. Il est aujourd'hui difficile de résoudre l'équation presque impossible entre l'essentiel et l'accessoire. En dépit des moyens de lutte que Abdesselem Younsi s'est donnés, on sait que, derrière toute action de remise en cause et de reconstruction, se cachent toujours des dangers. Sur les détails, il y a lieu de s'inquiéter sur l'avenir du CA. D'ailleurs ce qui se passe actuellement, on ne le voit pas seulement comme une défaillance, mais aussi et surtout comme une déviance provoquée, constituée et entretenue parc ceux qui sont de l'autre côté de la barrière. L'impératif de restructuration entraîne nécessairement des obligations dans la gestion et dans les prises de position. Il y a aujourd'hui beaucoup de choses à revoir dans le quotidien du club. Des leçons à retenir aussi, tout particulièrement par rapport à tout ce qui a été gâché.

On assiste aujourd'hui à un genre de démobilisation orientée vers l'excès et la disproportion. Beaucoup de responsables clubistes associent, avec toute l'imprécision que cela dégage, excès et dépassement. Ils en font un prétexte, voire des fois une raison, pour porter atteinte au club. Le profil du responsable clubiste d'aujourd'hui est très complexe. Il consacre des actes d'absolution et de décharge impliquant des défaillances à des degrés de gravité très variés. Il est temps de questionner les échecs, de tenter d'en comprendre les ressorts internes, les leviers. Quelles ressources à mobiliser? Quelle spécificité? Quels interlocuteurs? Quel environnement? Chacun doit être placé devant sa responsabilité.

L'incompétence dans le club perdure, s'éternise et se conserve. Le président actuel doit prendre au sérieux ce phénomène qui guette le CA, le prive de quiétude et de dimension. Osez M. Younsi ! L'impératif de trancher est la pierre angulaire qui vous reste pour faire face aux débordements en tous genres. Bien sûr dans un cadre légal, clair et conséquent.