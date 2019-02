Tunisie: Les souffrances des habitants perdurent

La vague a, en effet, été virulente provoquant d'énormes dégâts à l'infrastructure de base, isolant plusieurs localités, en raison des fortes chutes de neige ou encore des routes bloquées suite à la montée des eaux.

Dans les gouvernorats de Jendouba, Siliana et Le Kef, la grogne est de plus en plus vive au sein de la population locale privée d'électricité pour la 12e journée consécutive, le tout dans l'indifférence totale des autorités officielles qui sont dans l'incapacité de répondre aux doléances, notamment dans les régions situées dans le sud du gouvernorat du Kef ou encore les habitants des localités de Abida, Smâala, Houdh, mais aussi dans la délégation de Jérissa où un grand nombre d'habitants sont toujours privés d'électricité.

La Steg, débordée par l'ampleur des dégâts, n'est pas arrivée à réparer tous les poteaux électriques endommagés et à les remettre en place, plus de 450 poteaux en tout, selon le chef du district de la Steg qui évoque une vraie hécatombe dans le secteur. Ce qui requiert un effort humain et matériel colossal, car le coût de cette opération a engendré des pertes à la Steg estimées à plus de deux millions de dinars.

Menaces d'inondations et nuits blanches

Le topo est cependant toujours sombre à Jendouba où la population a vécu des nuits blanches de peur d'être surprise par les inondations, en raison de la montée des eaux dans les différents cours d'eau de la région, montée qui a engendré la paralysie de la circulation sur plusieurs axes routiers, notamment à Jendouba nord où l'oued Raghaya n'a cessé de grossir, charriant d'impressionnantes quantités d'eau, poussant les services de la protection civile à lancer des appels à la population pour prendre les précautions nécessaires.

Lundi après-midi, la route reliant Le Kef et Jendouba était même coupée en raison des chutes de neige violentes qui ont couvert la zone montagneuse de Alayet, entre les deux villes, obligeant les autorités à fermer carrément cette route, au grand dam des habitants dans l'impossibilité de rentrer chez eux.

Dans le gouvernorat de Siliana, la neige a provoqué une grosse frayeur dans les régions de Makthar et Rouhia où l'épaisseur de la neige a été volumineuse, entraînant le blocage de la circulation sur plusieurs routes nationales et locales et créant une atmosphère de psychose chez les habitants, encore sous le choc des dégâts occasionnés par les deux précédentes vagues de froid, dont notamment la rupture du courant électrique, le manque de pétrole lampant et même du gaz butane liquéfié.

Les chutes de neige ont mis à nu la fragilité de l'infrastructure de base dans les régions ouest du pays et la nécessité de remédier à cet état des lieux attristant qui perdure à chaque vague de froid et rend compte des difficultés réelles dans ces régions, été comme hiver.

Seul réconfort : le remplissage des barrages à des proportions suffisamment rassurantes pour les deux prochaines années, avec près de 1, 7 milliard de mètres cubes, contre 724 millions de mètres cubes le même jour en 2018. C'est le barrage de Sidi Salem qui affiche une hausse conséquente de son volume hydrique avec un total de plus de 450 millions de mètres cubes contre seulement 130 millions le même jour en 2018.