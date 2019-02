Tunisie: Trois têtes d'affiche...

Ce soir, à l'occasion de l'avant-dernier round, on ne prévoit pas des changements en haut et en bas de l'échelle. Les deux coleaders partent largement favoris. L'Espérance de Tunis ne fera pas de détails à Hammam-Lif en affrontant l'équipe locale, qui reste sur une série de résultats décevants.

L'Etoile du Sahel, aguerrie et plus forte, profitera sans doute de la venue de l'irrégulière formation des Télécoms de Sfax. Il n'y aura certainement pas photo. Les deux poursuivants, le CSSfaxien et la Saydia, sont certains de terminer l'actuelle phase respectivement à la troisième et la quatrième position, peu importe les résultats de leurs deux dernières rencontres.

Nouvel épisode du long feuilleton intitulé : pour qui va basculer le sort de la qualification? Trois équipes sont encore en quête des deux places restantes dans la cour des grands. La lutte pour gagner le pari continue à être âpre et dure entre le COKélibia, l'ASMarsa et la Mouloudia de Bousalem. Un trio aux chances égales où chaque équipe vendra chèrement sa peau dans cette fin cruciale de l'épreuve.

Les Mouloudiens ont tout à l'heure l'opportunité de récupérer le terrain perdu après leurs trois faux pas consécutifs et retrouver l'ardeur de vaincre, et ce, en accueillant la modeste équipe du Tunisair Club. Difficile de voir en effet les locaux rater une occasion propice. Il n'en sera pas de même pour ses deux concurrents. Le COKélibia effectuera un périlleux déplacement à Sfax où il jouera contre un adversaire nettement supérieur : le CSS. Très dure s'annonce l'opposition pour les Kélibiens face à des Sfaxiens qui veulent rassurer leur public à l'approche de leur participation en championnat arabe des clubs.

Quant à l'autre candidat, l'ASMarsa, il aura lui aussi la tâche compliquée même s'il évolue à domicile face à un gros morceau, la Saydia. Dos au mur, les Marsois devront mettre toutes leurs qualités en évidence et réaliser un match de haute tenue pour s'en sortir. Ils sont déterminés à exploiter au mieux l'avantage du terrain et le soutien de leurs fans pour créer la surprise et la sensation du jour.

Pour la dernière rencontre du programme, l'USCarthage offrira l'hospitalité à l'USTSfax. Les deux équipes auront-elles assez de force pour gagner et mettre fin à leur série noire. Cela demeure tributaire de leur forme du jour.

Programme

La Marsa

18h00 : ASM-SSBS (Boudaya-Antebli)

Sfax

18h00 : CSS-COK (Kouki-Jrad)

Bousalem

18h00 : MSB-TAC (Hidri-Ben Majdouba)

Sousse

18h00 : ESS-ASTS (Ezzeddine-Trabelsi)

Hammam-Lif

19h00 : CSHL-EST (Baouab-Tounsi)

Carthage

18h00 : USC-USTS (Ben Youssef-Hajjam)

Auteur : T. HAJLAOUI

Ajouté le : 06-02-2019