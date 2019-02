Tunisie: Réunion du bureau fédéral - La ministre à la rescousse

Entretemps, le bureau fédéral, qui ne s'est plus réuni depuis plus d'un mois, sera en conclave, ce jeudi.

La séance, apprend-on, sera entièrement consacrée au bilan du Mondial, avec la discussion des rapports d'évaluation émanant de l'entraîneur Toni Gerona, du directeur technique national et du chef de la délégation. Rendre des comptes, c'est bien. Encore faut-il que ceux-ci le soient dans la transparence totale pour pouvoir tirer les enseignements qui s'imposent, d'une part, et savoir apporter les remèdes plus tard, d'autre part.

Reste à dire que, vu la conjoncture difficile que traverse notre handball actuellement et qui exige une union sacrée à tous les niveaux, il faut espérer que la réunion de ce jeudi verra la présence de tous les membres fédéraux et, à leur tête, ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ne cessent d'user de... profils bas et de désintéressement, absentéisme à l'appui.