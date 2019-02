Tunisie: Kamel Kolsi, l'homme de la situation

Ces trois techniciens sont Nabil Kouki, Montassar Louhichi et Bertrand Marchand. Louhichi, actuellement en poste au Club Athlétique Bizertin, a déjà indiqué qu'il ne laissera pas le banc cabiste.

Montassar Louhichi, avait quitté son poste à l'AS Gabès la saison dernière pour prendre la direction du Club Africain, mais son nom avait été par la suite écarté, et ce dernier s'est retrouvé sans équipe. Quant à Bertrand Marchand, il avait conclu un accord pour diriger le Club Africain dès l'élection d'Abdessalem Younsi, mais ce dernier a finalement choisi Chiheb Ellili, ce qui avait mis en rogne le Français. Sur ce, l'on se demande pourquoi un technicien consciencieux et compétent tel que Kamel Kolsi ne fait pas partie de cette short-list. Le «pompier» de service clubiste avait pourtant réussi à redresser la barre chaque fois qu'il a été appelé au secours du CA ! C'est assez énigmatique. C'est le moins que l'on puisse dire, vu que Kolsi est, ni plus ni moins, l'homme de la situation !

Analyses négatives pour les Clubistes

Plusieurs joueurs du Club Africain ont subi des examens médicaux et des analyses. Les résultats de toutes ces analyses se sont avérés négatifs, ce qui met de côté tout facteur étranger pour expliquer la lourde défaite subie par les joueurs clubistes face au TP Mazembe.

Par ailleurs, la direction du Club Africain a décidé d'envoyer un échantillon des analyses des joueurs Sanad Khemissi, Chiheb Salhi et Manoubi Haddad, à un laboratoire français dans le but de confirmer ou d'infirmer le premier diagnostic établi.

Kader Oueslati buteur

La formation d'Al Fateh n'a rien pu faire dans le duel qui l'a opposée à Al Hilal au championnat d'Arabie Saoudite.

Al Fateh a perdu ce match sur le score de quatre buts à un.

Le Tunisien Abdelkader Oueslati a inscrit l'unique but d'Al Fateh grâce à un penalty transformé à la 11e minute.

Hamza Mathlouthi souffre de trois fractures aux côtes

Le défenseur du Club Sportif Sfaxien, Hamza Mathlouthi, a récemment précisé la nature de sa blessure. Le joueur sfaxien avait été remplacé à la 8' de la rencontre face à l'Etoile Sportive du Sahel en phase des poules de la Coupe de la Confédération.

Hamza Mathlouthi souffre de trois fractures aux côtes, ce qui nécessitera au moins trois semaines de repos.

Ligue 1 : encore une trêve !

A la suite des rencontres en retard de la 14e journée prévues demain, le championnat de Ligue 1 connaîtra à nouveau une longue trêve. Les clubs ne pourront reprendre la compétition que le 23 février prochain pour disputer les matches de la 15e journée. Cette décision a été prise à cause des deux rencontres amicales de la sélection olympique face à l'Algérie (16 et 19 février) et aux engagements extérieurs des quatre clubs tunisiens Espérance de Tunis, Club Africain, Etoile du Sahel et CS Sfaxien.

Il est à rappeler que les matches de la dernière journée de la phase aller ont eu lieu le 16 décembre dernier, par conséquent, plusieurs clubs n'auront disputé que deux matches officiels seulement en deux mois.

Yassine Mikari annonce sa retraite

Mikari, ancien arrière gauche de la sélection nationale de football et du Club Africain a annoncé sa décision de mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel à l'âge de 36 ans.

Une carrière qui a commencé en 2001 avec le Grasshopper Club de Zurich en Suisse. Mikari a évolué aussi dans plusieurs clubs suisses et a brillé avec le FC Sochaux entre 2009 et 2013. Son expérience avec le Club Africain a duré deux ans, entre 2014 et 2016.

Mikari a participé à trente matchs avec la sélection tunisienne de football.

Évocation, forcément irrecevable

L'US Ben Guerdane a formulé une évocation contre deux joueurs de l'AS Gabès au cours du match de Ligue 1 qui les a opposés .

Les dirigeants de la formation de Ben Guerdane estiment que Mourad Hedhli et Mohamed Jomaa Khlij ont disputé cette rencontre alors qu'ils n'avaient pas purgé une sanction qui leur a été infligée.

Et après vérifications, il se trouve que le tandem était bel et bien qualifié pour jouer ledit match. Dossier clos !