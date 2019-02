Sénégal: Présidentielle 2019 - Amadou Ba et Marieme Faye Sall à la conquête des parcelles

La chasse aux voix pour la victoire du candidat de la Coalition Benno Bokk Yaakaar, Macky Sall pour la présidentielle de 2019 est lancée aux Parcelles Assainies.

Hier, mardi 5 février, le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ et la Première dame, Marième Faye Sall ont reçu les imams, les délégués et les hommes d'Eglise des différents quartiers des Parcelles Assainies dans la permanence de l'Alliance pour la République de la commune.

C'était en présence du maire Moussa Sy, des ministres d'Etat Mbaye Ndiaye et Zahra Iyane Thiam ainsi que plusieurs députés de leur coalition. Prenant la parole, Amadou Ba a d'abord salué la présence de la Première Dame et son soutien, avant d'appeler à voter massivement pour Macky Sall.

«Je souhaite une victoire à Macky Sall au soir du 24 février prochain avec une écrasante majorité ici aux Parcelles Assainies car toutes les forces politiques sont avec nous.

Donc, il nous reste que l'organisation et la communication», a déclaré le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan.

Dans la foulée, il ajoute : « il faut qu'on soit parmi les premiers parce que Macky Sall fera tout pour les Parcellois. Il a de l'expérience et de l'expertise pour développer le pays».

Venus nombreux répondre à l'appel, les imams, délégués et hommes d'église des quartiers des Parcelles Assainies se sont transformés en véritables «thuriféraires» devant le présidium pour saluer les actions du ministre de l'Economie, des Finances et du Plan et de la Première Dame dans la commune mais également demander l'amélioration de leurs conditions de vie.

La longue attente de 16h à presque 19h n'a pas freiné leurs ardeurs. Ils n'ont pas manqué de demander des rémunérations ou du moins des soutiens pour leur «rôle important» dans la société.

«Les deux voies de Cambérène ont changé le visage des Parcelles Assainies, j'appelle tout le monde à aller retirer les cartes d'électeur et voter pour Macky Sall», a soutenu le délégué de quartier, Birame Ly.

Quant aux Sages, ils ont demandé à Macky Sall des bourses familiales mais aussi de les recruter comme «des régulateurs sociaux dans les différents ministères et des institutions publiques».

Prenant la parole, Marième Faye Sall n'a pas souhaité faire des promesses en public. Elle a ainsi décidé de rencontrer les différents imams, délégués de quartier et hommes d'église des Parcelles Assainies samedi prochain chez elle à Mermoz.