Maroc: "Des jeunes, des cris", nouveau livre d'Ahmed Ghayet

"Des jeunes, des cris" est l'intitulé d'un nouveau livre d'Ahmed Ghayet, qui vient de paraître aux éditions "Le Fennec" et qui sera présenté lors de la 25ème édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL) qui aura lieu à Casablanca du 8 au 17 février.

Réalisé en collaboration avec la photographe Karen Assayag et préfacé par le directeur général de Hit Radio, Younes Boumehdi, ce livre est né du désir d'Ahmed Ghayet de rendre hommage aux jeunes avec lesquels il agit concrètement, sur le terrain, au quotidien. Qu'ils soient des différentes régions du Royaume ou Marocains du monde, ces jeunes ont contribué à travers leurs témoignages à faire émerger, au fil des pages, ce Maroc qu'ils appellent de leurs vœux. A travers la publication de cet ouvrage, l'auteur souhaite contribuer au légitime désir d'émergence de notre jeunesse et sa revendication de dignité, de reconnaissance et de justice sociale.

Le livre, auquel Karen Assayag a apporté son talent par la publication de 30 portraits de jeunes Marocaines et Marocains dans leur diversité, aidera le lecteur à mieux appréhender l'univers de la jeunesse marocaine grâce à leurs cris d'espoir.

Né en France, Ahmed Ghayet est lauréat de l'Ecole normale supérieure de Paris. Dès l'adolescence, il fut un acteur associatif et culturel à travers notamment sa participation à la "marche des beurs", de Marseille à Paris.

L'auteur a intégré les cabinets des ministres françaises Martine Aubry et Elisabeth Guigou en tant que conseiller. Des banlieues françaises aux quartiers populaires du Maroc, l'auteur est rentré au pays en 2013 pour être l'un des initiateurs de l'action "Matquish Bladi", après les attentats de Casablanca. Aujourd'hui, Ahmed Ghayet est président de l'Association "Marocains pluriels", qui œuvre pour l'engagement de la jeunesse et le vivre-ensemble, et initiateur du Café Politis-agora publique mensuelle, un laboratoire d'idées et un forum de débats ayant réuni des milliers de personnes, en majorité des jeunes pour discuter de sujets de la société.