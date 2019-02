Sénégal: En caravane orange dans les communes de Ndagalma et Gossas - Idy défie Mor Ngom et egratigne le PM

Après deux jours dans le département de Thiès, sa base politique, le président de la Coalition Idy2019 a poursuivi hier, mardi 5 février, sa caravane orange dans le département de Bambey avant de rallier Gossas et Kaolack. Dans la commune de Ndagalma et Gossas, Idrissa Seck à défié le Premier ministre et le ministre conseiller Mor Ngom.

Première étape de cette caravane orange dans le département de Bambey, la commune de Ndagalma.

Accueilli dans cette localité, dirigée par le ministre conseiller Mor Ngom, par une foule de participants mobilisés par le leader du mouvement « And defar deuk bi », Modou Fall, Idrissa Seck à défié le responsable du parti au pouvoir en annonçant sa victoire dès le premier tour.

En effet, prenant la parole à la suite du mot de bienvenue du président du mouvement « And defar deuk bi », qui a profité de cette occasion pour porter à la connaissance du candidat de la coalition Idy2019 un certain nombre de préoccupations de sa localité, Idrissa Seck à indiqué qu'il n'a aucun commentaire à faire sur ces doléances d'autant plus que tous ces points ont été pris en compte dans son programme de société qu'il à élaboré à la suite de ses tournées dans tout le pays.

A ce titre, il a invité la population de Ndagalma à en finir une fois pour toutes avec le régime en place. Deuxième étape de cette troisième journée de campagne électorale, le département de Bambey.

Dans cette localité, le candidat Idrissa Seck s'est juste contenté d'une brève déclaration devant une foule de militants qui l'invitaient pourtant à une caravane orange dans les artères de la ville.

Dans son adresse, Idy à promis des mesures concrètes contre les tracasseries routières et des discussions avec les transporteurs en vue de l'organisation du secteur.

Le candidat Idrissa Seck a également promis de mettre fin une fois élu aux problèmes récurrents d'alimentation en eau potable dans la zone. Avant de prendre congé, Idrissa Seck a remercié ses partisans pour leur mobilisation.

A GOSSAS, IDY INTERPELLE LE PM

Arrivé dans le fief du chef du gouvernement, Idy ne s'est pas fait prier pour lancer des piques à Dionne.

Prenant la parole après un tour dans quelques endroits de la ville natale du Pm, Idrissa Seck à déploré les conditions difficiles que vivent les populations locales à cause du chômage des jeunes, l'absence de certaine spécialités au niveau de l'hôpital de Gossas.

«Je sais que vous rencontrez beaucoup de difficultés dont la première est le chômage endémique des jeunes. Partout où nous avons été, cette question de chômage des jeunes était au centre des préoccupations.

Cependant, ce qui est plus grave chez vous, c'est l'absence de gynécologue au niveau de l'hôpital de Gossas. Cela est inadmissible pour une ville comme Gossas parce qu'on m'a dit que c'est la ville natale du Premier ministre.

Ceci est vraiment dommage. Est-il au courant qu'il y a de gynécologue ? « Oui », a répondu la foule qui ajoutera « il est bien au courant mais il n'a rien fait ». Reprenant la parole, le leader de la Coalition Idy2019 a ainsi promis de trouver une solution rapide à ce problème.