Cote d'Ivoire: Forum sur l'investissement hôtelier africain - Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, invité d'honneur à Marrakech

La métropole marocaine de Marrakech, pôle touristique du Royaume chérifien, abrite les 7 et 8 février, la 9e édition du Forum sur l'investissement hôtelier en Afrique (Fiha) au Mövenpick Hôtel Mansour Eddahbi.

Le ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, y est attendu en tant qu'invité d'honneur et devrait y décliner le Plan stratégique national « Sublime Côte d'Ivoire », à l'échéance 2025 et qui devrait contribuer à maintenir le cap d'un secteur touristique et hôtelier très actif, et l'un des piliers de l'émergence du pays.

Le Forum permet, à maints égards, de créer des partenariats solides et de préparer des investissements fructueux à terme. Ce dont devraient profiter les Etats africains qui vouent à l'industrie touristique, du reste, transversale, un levier pour booster leur économie.

Ce Forum sur l'investissement hôtelier en Afrique, faut-il le préciser, revient au Maroc, après une première édition tenue en 2011 à Casablanca.

Cette grand'messe des experts en financements immobiliers à vocation hôtelière et mobilisation des capitaux en matière d'hôtellerie et d'établissements de l'écosystème du divertissement, réunira les pays d'Afrique du Nord et de l'Ouest, dans le but de développer leurs économies et de soutenir l'investissement dans l'hôtellerie.

En tant que principale conférence d'investissement dans le secteur de l'hôtellerie sur le continent, le Fiha a pour objectif de connecter les chefs d'entreprise des marchés internationaux et locaux pour stimuler les investissements dans des projets touristiques, projets d'animation et de loisirs, des infrastructures et des hôtels en Afrique du Nord et de l'Ouest.

Et quand on sait que sous la houlette du ministre Siandou Fofana, la Côte d'Ivoire est engagée dans des projets ambitieux et structurants, il ne pouvait en être autrement qu'il y soit un invité de premier rang.

Les investisseurs sont de plus en plus intéressés par les marchés nord et ouest-africains et le Fiha lancera le débat, présentera des projets et aidera les opérateurs et les investisseurs locaux à se lancer dans de nouveaux partenariats, de nouvelles joint-ventures et nouvelles transactions.