Cameroun: CAN 2021 - Certaines infrastructures sont prêtes à l'Ouest

Des hôtels et routes ont été visités mardi 5 février 2019 par le ministre des Sports, le Pr Narcisse Mouelle Kombi.

Promesse tenue. Certains ouvrages devant accueillir la CAN sont actuellement finalisés dans les délais et selon le respect strict du cahier des charges prescrit par la Confédération africaine de football. Dans ce lot, il y a l'hôtel de la Vallée de Bana. C'est cet établissement que le Pr. Narcisse Mouelle Kombi, ministre des Sports et de l'Education physique (Minsep), a visité en premier hier mardi 5 février, lors de sa tournée dans la région de l'Ouest.

Selon Alain Nzienang, directeur, l'hôtel avait une capacité de 34 lits répartis dans 28 bungalows et deux suites ministérielles. Désormais, il a une capacité de 90 lits pour 33 bungalows, trois suites ministérielles, deux suites présidentielles et six Twins Rooms. Mais tout est déjà opérationnel.

Cet hôtel va accueillir deux équipes, tout comme l'hôtel Tajidor Center de Bangou, visité également par le Minsep. Selon Omer Babong, le responsable des travaux, l'ouvrage est actuellement réalisé à 75% et sera finalisé avant la mi-avril. « Il reste à équiper les locaux, le second restaurant, la piscine et la boîte de nuit. Le matériel pour le faire est déjà en place. Donc rien ne devrait plus freiner l'avancement des travaux », précise le technicien. Le Pr. Narcisse Mouelle Kombi a aussi constaté que les routes desservant ces infrastructures sont toutes finalisées. Les stades et les autres chantiers sont inscrits dans la suite de sa visite de trois jours à l'Ouest.

Le ministre des Sports en a profité, à chaque escale, pour effectuer le tour du propriétaire de ses services déconcentrés dans les départements du Haut-Nkam, des Hauts-plateaux, de la Mifi et à la délégation régionale des Sports de l'Ouest. Le Pr. Narcisse Mouelle Kombi s'est montré attentif aux questions liées au déficit en ressources humaines et en matériels de bureau. Il a promis d'y remédier progressivement pour plus de professionnalisme, de célérité et un meilleur encadrement du secteur sportif et de l'éducation physique à l'Ouest.