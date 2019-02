Cameroun: Chantiers CAN et C2D à Garoua - Le Minhdu veut l'accélération des travaux

Rendue sur les sites lundi dernier, Célestine Ketcha Courtès s'est dite préoccupée par le niveau d'avancement des travaux.

En visite lundi 4 février 2019 dans la capitale régionale du Nord, la ministre de l'Habitat et du développement urbain (Minhdu), Célestine Ketcha Courtès a effectué une descente sur les différents chantiers engagés dans le cadre des préparatifs de la CAN 2021 et du C2D capitales régionales. Accompagnée entre autres du gouverneur de la région, du délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Garoua, de l'ambassadeur de France Gilles Thibault et du directeur adjoint de l'AFD, la Minhdu a pu évaluer le niveau d'avancement des travaux.

Lesquels consistent pour l'essentiel à la réhabilitation et/ou l'entretien des voiries urbaines, et la construction des logements sociaux dans la ville de Garoua. Au programme de cette visite de sites : la route du Centre Pasteur, les quartiers Souari, Camp-chinois, Ouro-Kanadi, Base, Galbidjé, Djoumassi, Djamboutou, Poumpoumré et les bases techniques des entreprises Esico et Sotcocoq pour ce qui est des chantiers de la CAN 2021. Les axes carrefour BEAC - Roumdé Adjia (boulevard de l'indépendance), Cenajes - Place des fêtes, Mosquée - Carrefour clinique Southia - Omnisports, Place des fêtes - Ecole publique Roumdé Adjia - Stade omnisports, Carrefour base - Stade municipal... pour ce qui est du C2D.

Si d'une manière générale la plupart des chantiers accusent du retard, le ministre Ketcha Courtès s'est surtout fendue de recommandations aux chefs des différents chantiers afin qu'ils corrigent la tendance. Soit, entre autres, en tenant des réunions de mobilisation citoyenne, en constituant des équipes de nuit pour l'arrosage des sites (compte tenu de la forte poussière liée à la saison), et en accélérant les travaux.

Sur le site de Roumdé-Adjia, la Minhdu s'est entretenue avec les riverains, pour s'assurer de la prise en compte de l'aspect social dans la conduite des travaux. « Nous avons vu et observé. Nous prenons du recul pour analyser et voir ce qu'il faudrait faire pour que les prescriptions du chef de l'Etat soient mises en oeuvre dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations et de la visibilité des efforts de développement », a ensuite confié la ministre.

Lors de la séance de restitution tenue à huis clos avec les autorités de la région, Célestine Ketcha Courtès a exhorté les responsables des différents chantiers à tout mettre en oeuvre pour accélérer le rythme des travaux et à les livrer dans les délais contractuels prévus.