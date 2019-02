Congo-Kinshasa: Vie associative - Des professionnelles de l'information s'impliquent dans la lutte contre Ebola

Au cours d'une matinée d'information sur la maladie, les membres de l'Union congolaise des femmes des médias (Ucofem), section Butembo, dans la province du Nord-Kivu, ont pris l'engagement d'accompagner l'équipe de riposte, afin de booster le travail qui se fait dans la région.

À travers leurs plumes et micros, les membres de l'Ucofem entendent sensibiliser la population, spécialement les femmes, à la maladie à virus d'Ebola, en vue d'un changement de comportement pour arrêter sa propagation. La maladie sévit dans les provinces du Nord-Kivu ainsi que de l'Ituri depuis le 1er août 2018 et a déjà causé près de cinq cents morts.

«Nous, journalistes femmes de Butembo, nous nous engageons à accompagner les activités de la lutte contre Ebola dans la sensibilisation des femmes à travers nos productions et ce, jusqu'à l'éradication de cette maladie dans notre contrée», lit-on dans leur acte d'engagement.

Elles ont, par ailleurs, déploré le non respect des règles d'hygiène par la femme pour se mettre à l'abri de ce virus. Leur implication vient ainsi renforcer les activités de communication et de sensibilisation qui se font sur le terrain avec notamment des relais communautaires.

La maladie à virus d'Ebola, selon le ministère de la Santé, peut être prévenue en observant quelques règles élémentaires, à savoir le lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou à la cendre ; ne pas manipuler les morts; accepter la vaccination et être suivi pendant vingt et un jour au cas où on aurait été en contact avec un malade; respecter les enterrements sécurisés, etc.

Autrefois appelée aussi fièvre hémorragique à virus Ebola, cette maladie est grave et souvent mortelle chez l'homme. Le virus se transmet à l'homme à partir des animaux sauvages et se propage ensuite dans la population par transmission interhumaine, par le contact avec des liquides corporels ou du sang infectés (la salive, l'urine, le lait maternel, le sperme, la sueur, les selles et les vomissements des personnes infectées, vivantes ou non). Les symptômes de la maladie sont les maux de gorge, douleurs et faiblesse musculaires, nausées, vomissements et diarrhées, saignements internes et externes.