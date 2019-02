Afrique: CAN U20 - Sud-africains et Nigérians se neutralisent

En ouverture de la deuxième journée du groupe A à Niamey, on a eu droit à l'opposition entre Sud-africains et Nigérians au stade général Seyni Kountché. Au coup de sifflet final, les deux formations n'ont pas mieux fait qu'un match nul de 0 but partout.

Une partie qui a débuté tambour battant pendant les cinq premières minutes avant de basculer pour le Nigeria devant l'Afrique du Sud lors la première rencontre du groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations U20 Total Niger 2019 qui se jouait au stade général Seyni Kountché le 5 février dernier. C'était l'opposition entre deux styles quelque peu différent. D'un côté, le Nigeria avec son football direct.

De l'autre, des Sud-africains au style de jeu technique basé sur des passes courtes en progressant de la défense vers l'attaque en passant par le milieu de terrain.

Et dans cette rencontre, c'est le Nigeria qui, à la recherche d'une victoire qui les qualifierait automatiquement pour les demi-finales, ont tenté très tôt de prendre leurs adversaires à la gorge.

Ce qui les amène à attaquer tout azimut mais en face, c'était une formation Sud-africaine bien organisée tactiquement et surtout défensivement.

Cela confirmait les propos du coach Thabo Kgagodi Senong lors de la conférence de presse d'avant-match en déclarant que ses garçons ne changeraient pas leur manière de jouer.

En effet, Keenan Phillips et ses partenaires ont vite fait de se replier dans leur deuxième moitié de terrain en s'organisant pour amorcer des contres attaques. Ce qui leur a réussi jusqu'à la pause sans pouvoir au bout de leurs actions offensives.

La deuxième période était dans une moindre mesure, une copie conforme de la première avec une équipe nigériane déterminée à vite faire plier l'échine aux Sud-africains.

Mais, les jeunes du Nigeria à l'image de Ikouwen Udo ou encore Nazifi Yahaya et leurs partenaires auront tout essayé en ayant du mal à trouver la formule pour perforer la muraille adverse où le gardien de but et capitaine Walter Khulekani Kubheka et ses défenseurs veillaient bien au grain.

Et face aux multiples assauts nigérians, les Sud-africains essayaient de placer quelques rares contres improductifs au finish.

Malgré tout, les Nigérians, qui semblaient beaucoup plus frais physiquement, poursuivent sur leurs lancées offensives et ont dû faire face à une bonne organisation tactique d'un adversaire Sud-africain qui a su résister jusqu'au bout et terminer la partie par un score nul et vierge de 0 but partout.

Une issue de rencontre qui annonce une fin de phases de groupe A des plus disputée puisque ces deux équipes ne maîtrisent encore rien de leur destin.

Déclarations d'après-match

Paul Osahon Aigbogun, entraineur du Nigeria

« Dire que nous sommes satisfaits du résultat n'est pas évident »

« Dire que nous sommes satisfaits du résultat n'est pas totalement évident puisque nous avons bien préparé ce match malheureusement, nous sommes tombés sur une équipe bien organisée et nous avons eu des difficultés. Nous voulions gagner ce match mais à défaut, nous nous contentons du nul.

Et pour ce qui est du prochain match, il serait très dangereux pour nous de chercher un nul. Nous allons l'aborder dans l'espoir de l'emporter comme ce fut le cas pour notre premier match ».

Thabo Kgagodi Senong, entraineur d'Afrique du Sud

« Si nous sommes bien organisés en défense, ce n'est pas le cas en attaque »

« Nous avions deux objectifs dont le premier était de ne pas encaisser et le deuxième était de marquer. Si le premier a marché puisque mes joueurs n'ont pas encaissé, malheureusement pour le deuxième, ils n'ont pas pu marquer de but contre une équipe bien organisée et physiquement frais.

Et comme je l'avais déjà dit, nous allons prendre les matchs les uns après et les autres et nous préparer pour affronter le Burundi et espérer nous qualifier. A cette compétition, il nous manque des joueurs particulièrement en attaque.

C'est ce qui fait que nous sommes bien organisés en défense et ce qui n'est pas le cas en attaque.

Nous savons que face au Burundi, cela va être un match très difficile parce que nous les connaissons bien. Il s'agira de battre cette équipe autrement, nous serons éliminés ».