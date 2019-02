Afrique: CAN U20 - Le Ghana motivé pour affronter le Sénégal, le Mali obligé de gagner

Amadu Nurudeen (entraîneur adjoint, Ghana)

« Nous sommes motivés pour affronter le Sénégal »

"Notre prochain adversaire, le Sénégal a actuellement une bonne politique de formation. Et pour cette rencontre, nous avons mis de côté notre victoire face au Burkina et nous nous concentrons maintenant sur notre futur adversaire.

Quel que soit le cas de figure qui fait que le Sénégal a un jour de plus ou pas, nous sommes motivés pour jouer ce match dans l'espoir de le gagner.

Nous n'avons rien fait de spécial lors de la phase de préparation mais, ce sont les matches amicaux qui nous ont aidés à nous faire une idée des secteurs à améliorer et c'est exactement ce que nous avons fait."

Ishaku Konda (capitaine, Ghana)

« Nous voulons continuer sur la même lancée du premier match »

"Nous sommes prêts pour affronter le Sénégal car la victoire d'hier nous a mis dans une certaine confiance et cela nous permet de nous préparer sereinement pour ce match. Nous sommes très motivés car nous voulons continuer sur notre lancée dans ce tournoi.

Ce sera un match difficile parce que le Sénégal a également remporté son premier match et sait ce qui l'attend. Nous allons donc continuer à nous préparer pour ce défi."

Youssouph Dabo (entraîneur du Sénégal)

« Nous sommes confiants »

"Le match sera très important pour les deux équipes et nous ferons de notre mieux pour gagner et confirmer notre place au prochain tour du tournoi, qui est notre objectif. Le Ghana est une équipe solide comme tous les autres pays.

Les équipes ont leurs forces et leurs faiblesses, tout comme mon équipe, mais nous sommes confiants pour affronter le Ghana.

Je n'ai pas vu tous les matches du groupe A parce que j'étais occupé à préparer mon équipe, donc je ne peux pas dire si notre groupe est plus fort ou pas.

L'objectif principal de mon équipe est de passer le premier tour et de voir ensuite si nous pouvons aller plus loin et gagner la CAN mais, nous prendrons match par match."

Ousseynou Cavin Diagne (capitaine du Sénégal)

« Nous voulons nous qualifier pour la coupe du monde »

"Mon expérience avec mes autres coéquipiers qui ont joué la CAN U20 en Zambie, il y a deux ans, sera importante pour l'équipe, mais c'est l'entraîneur qui dira à la fin la manière dont nous devons jouer.

Nous avons une bonne équipe et nous sommes motivés pour bien faire et gagner demain contre une bonne équipe du Ghana. Nous voulons nous qualifier pour la Coupe du monde. "

Séraphin Dargani (entraîneur du Burkina)

« Le match sera un derby »

«Notre objectif est de nous qualifier pour la Coupe du monde en Pologne et pour cela, nous devons gagner notre prochain match et nous relancer.

Nous avons perdu le premier match, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas nous qualifier pour les demi-finales.

Le match sera un derby entre les deux équipes du Burkina et du Mali et cela signifie que ce sera difficile, mais nous sommes confiants. Mes joueurs connaissent les enjeux du match. Nous allons donc tenter de remporter la victoire. "

Mahamoutou Kane (entraîneur du Mali)

« Perdre à nouveau nous éliminera »

"Nous allons jouer ce match avec tout le sérieux et tenter de le gagner. Nous devons gagner car, perdre à nouveau nous éliminera.

A ce niveau de la compétition, nous nous connaissons tous parce que chacun de nous a participé à la plupart des tournois.

Le Burkina est une bonne équipe mais, nous avons travaillé à corriger les erreurs du premier match. J'espère que nous gagnerons comme nous l'avions fait lors de nos deux matches amicaux contre le Burkina à Bamako. Le contexte est différent ici."

Hadji Drame (attaquant du Mali)

« Nous devons gagner pour nous relancer »

"Nous sommes bien motivés pour ce match et nous allons jouer pour une victoire. Le premier match s'est terminé par une défaite et nous devons gagner pour nous relancer.

Après la défaite, l'ambiance n'était pas aussi bonne dans le groupe mais, nous nous attendons à renouer avec la victoire et à partir de là, on verra pour la suite. Nous sommes confiants et nous devons maintenant gagner pour avoir encore une chance."