Afrique: 1xBet - Sponsor Officiel des compétitions de la Confédération Africaine de Football

La société de paris en ligne 1xBet annonce officiellement son partenariat avec les plus prestigieuses compétitions de football africaines.

A travers ce partenariat, 1xBet va devenir le sponsor officiel des principaux événements de la CAF en Afrique dans le cadre des compétitions interclubs (Ligue des Champions de la CAF Total, Coupe de la Confédération de la CAF Total, Super Coupe de la CAF Total) et du tournoi phare de la CAF, la Coupe d'Afrique des Nations Total.

La société 1xBet activera son sponsoring sur les plateformes numériques officielles de la CAF ainsi que dans les stades officiels des compétitions.

La marque 1xBet sera intégrée au site Web de la CAF, aux réseaux sociaux, aux panneaux LED, aux tapis 3D, et sera également visible dans les zones d'interview et sur les bancs de touche.

« La CAF est engagée dans le soutien et le développement du football international sur le continent africain et nous sommes fiers de débuter notre coopération avec la CAF.

Soutenir les événements sportifs majeurs est une de nos stratégies clés qui nous permet d'engager les fans de football du continent africain mais également du monde entier », a déclaré le bureau de presse de 1xBet.

« 1XBet, société en pleine expansion, a changé l'image des paris en ligne, tout comme la CAF a entamé aussi ce changement concernant le football africain.

Ainsi, pour la Confédération, s'allier avec l'un des acteurs incontournables des paris sportifs en ligne est une évidence » a déclaré le Président de la CAF Ahmad Ahmad.

« Cette plateforme simple et conviviale pour les utilisateurs contribuera à mieux faire connaître les équipes africaines et surtout les clubs hors des frontières du continent » a-t-il ajouté.

À propos de 1xBet :

1xBet est une société internationale de paris en ligne avec plus de 10 ans d'expérience et une des croissances les plus rapides sur le marché des paris en ligne.

1xBet est présent sur le plus grand nombre de marchés sur l'avant-match et le direct et accepte plus de 250 solutions de paiement dans le monde avec un service client disponible dans plus de 30 langues différentes.

La société propose des casinos ouverts 24h/24, des machines à sous, du casino en live, provenant des meilleurs fournisseurs.

1xBet développe également des solutions internes en marque blanche et des produits uniques pour les opérateurs de paris, en plus d'un réseau étendu d'affiliés. 1xBet encourage la pratique responsable du Jeu.

À propos de la CAF :

La Confédération Africaine de Football est l'organe directeur du football africain. Elle a été fondée en 1957. Les membres fondateurs sont l'Egypte, le Soudan, l'Ethiopie et l'Afrique du Sud. Les 54 associations membres sont organisées dans six zones du continent. Le siège social est situé au Caire, en Égypte.

L'objectif principal de la CAF est de développer le sport le plus populaire en Afrique : le football. Le football féminin, les catégories de jeunes, le beach soccer et le futsal préoccupent autant la CAF que les Interclubs, la Ligue des Champions de la CAF Total et la Coupe de la Confédération de la CAF Total, ainsi que la CAN Total.

La Coupe d'Afrique des Nations Total, l'événement phare de la CAF, inaugurera en 2019 sa nouvelle formule avec 24 équipes sélectionnées.

La CAF est également attachée au développement de l'Afrique et a choisi comme thème de la responsabilité sociale pour 2018 et 2019 : l'éducation. Pour plus d'informations, visitez www.cafonline.com et @CAF_Online.